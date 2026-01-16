Campanha para as presidenciais termina com maioria dos candidatos em Lisboa

A campanha para as eleições presidenciais de domingo termina esta sexta-feira com a maioria dos candidatos a concentrar as últimas ações na região de Lisboa, à exceção de Catarina Martins e João Cotrim Figueiredo.

No último dia da campanha, António José Seguro começa o dia pelas 8h30, numa visita à feira de Vila de Conde, deslocando-se de seguida ao Mercado do Bolhão, no Porto, e almoça nos bombeiros de Vila Nova de Gaia. O candidato apoiado pelo Partido Socialista passa ainda pelas Caldas das Rainhas para uma arruda e termina com uma sessão em Lisboa.

Também pela região de Lisboa vai andar Henrique Gouveia e Melo, que pela manhã vai ao mercado de Benfica e à Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente, na Amadora, e, durante a tarde, visita o Museu Paula Rego, em Cascais, faz uma viagem no 'comboio da esperança' e termina a campanha com um comício de encerramento no Pátio da Galé, em Lisboa.

O candidato apoiado pelo PSD-CDS/PP Marques Mendes começa o dia em Sintra, onde vai contactar com a população no mercado municipal, estando depois em Lisboa para almoçar com mulheres na Cervejaria Trindade e para um encontro com apoiantes na Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos. Termina a campanha com um encontro com a juventude em Algés.

O presidente do Chega e candidato André Ventura vai terminar a campanha com a tradicional descida do Chiado, às 14h30, e com um comício de encerramento de campanha em Lisboa.

Também o candidato apoiado pelo PCP António Filipe vai fazer o desfile em Lisboa, às 17h45, com início no Largo do Carmo, numa ação que terá a participação do secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, mas, de manhã, vai estar ainda na Baixa da Banheira e à noite tem um comício com apoiantes em Loures.

Jorge Pinto, apoiado pelo Livre, faz hoje uma viagem de comboio entre Porto e Lisboa e termina a campanha com uma festa-comício na capital, que contará com presença do co-líder do Livre Rui Tavares e da deputada Isabel Mendes Lopes.

Pelo Norte do país vai andar a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda Catarina Martins para visitar o mercado de Guimarães, as oficinas da EMEF Guifões, em Matosinhos, e fazer o jantar de encerramento no Porto.

Também João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, vai visitar o mercado de Guimarães meia hora antes de Catarina Martins, deslocando-se depois a Braga para visita a fabrica da Trimalhas e fazer um jantar-comício.

Concorrem também às eleições presidenciais de domingo o pintor Humberto Correia, André Pestana e o músico Manuel João Vieira, num total de 11 candidatos, um número recorde.

O vencedor deste sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o seu mandato em março.

Caso nenhum dos candidatos tenha maioria absoluta, haverá uma segunda volta em 8 de fevereiro, à qual concorrerão apenas os dois candidatos mais votados.

