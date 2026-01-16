Canhões ou creches? Os desafios sociais do próximo mandato presidencial

A citação do economista Paul Samuelson surgiu a meio do debate sobre as questões sociais no próximo mandato presidencial. "Canhões ou manteiga?", era a questão clássica que David Justino trouxe ao debate na Renascença, no âmbito das eleições presidenciais, ilustrando os dilemas atuais. "Se me perguntar se a opção deve ser feita todos nos canhões, a minha resposta é não", responde Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho no último governo PS. "A história tem mostrado à exaustão que a paz constrói-se com coesão social, com investimento social. Uma população fragmentada, sem rendimentos básicos para a sua sobrevivência, em que o radicalismo exacerbado dos extremismos coloca em risco a paz social, não se pacifica com canhões", argumenta a ex-governante num debate digital na Renascença sobre as questões sociais no próximo mandato presidencial. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Já David Justino defende que o Presidente da República pode ser muito importante para encontrar um "ponto de equilíbrio" entre a "salvaguarda fundamental" do Estado Social e garantir o investimento e o reforço "absolutamente urgente e necessário" das Forças Armadas. Um Presidente contra os corporativismos no Estado David Justino, ex-ministro da Educação do PSD, confessa que "hoje é muitíssimo mais difícil governar do que era há 30 ou 40 anos", devido à alteração da natureza do Estado que, diz, está "balcanizado" por corporações que condicionam a ação estatal. "Ou são os médicos, ou são os polícias, ou são os técnicos do INEM, ou são os juízes, ou são os procuradores", identifica o antigo assessor para as questões sociais de Cavaco Silva quando este foi chefe de Estado. "O Presidente não pode alinhar na sustentação desse corporativismo", afirma David Justino.

No debate especial da Renascença, o ex-governante do PSD espera que o sucessor de Marcelo evite o 'deslaçamento' da sociedade portuguesa. Justino argumenta que a defesa do funcionamento regular das instituições, definido pela Constituição como competência do Presidente da República, passa pela dimensão "decisiva" da confiança. "Se as pessoas não têm confiança e se vivemos neste clima constante e profundo de animosidade, desconfiança, de fragmentação, o papel do Presidente da República não é tomar partido, mas construir pontes", afirma David Justino na Renascença. O sociólogo considera que o Presidente "tem que ter uma palavra" sobre a acrimónia do combate político, sobretudo na Assembleia, "que é cada vez mais degradante, uma espécie de um circo". Para Justino, o Chefe de Estado deve dar confiança aos cidadãos nesse cenário, mostrando que "pelo menos há alguém que está a pôr o dedo na ferida e que os está a ajudar". Um perfil humanista, pacificador e eficaz Já Ana Mendes Godinho, antiga ministra do Trabalho do PS, espera que o próximo chefe de Estado seja um "pacificador" e humanista, "desde logo para que tenha a percepção real da importância das políticas sociais na resposta ao dia a dia das pessoas e das necessidades reais que as pessoas têm". Concordando que o próximo Presidente da República tem de gerar confiança, a ex-governante socialista defende que o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa tem que evitar que os extremismos cresçam "precisamente por incapacidade de resposta às necessidades das pessoas".