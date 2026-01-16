Ouvir
Presidenciais 2026

Catarina Martins visitou oficina da CP e criticou "insensibilidade" da ministra do Trabalho

16 jan, 2026 - 19:05 • Jaime Dantas

A candidata a Belém visitou esta tarde as oficinas da CP, em Matosinhos, para ouvir os problemas dos trabalhadores. No final, atacou a ministra do Trabalho, que diz ser "um problema para o país".

Catarina Martins em Matosinhos. Os problemas dos trabalhadores e a "insensibilidade" da ministra
Catarina Martins considera que a ministra do Trabalho "é um problema para o país". Foto: Estela Silva/Lusa

Catarina Martins visitou na tarde desta sexta-feira a oficina da CP em Guifões, concelho de Matosinhos, para falar de um tema que lhe é muito caro: os direitos dos trabalhadores.

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda ouviu testemunhos de quem trabalha naquela unidade fabril, onde são renovadas as carruagens arco - compradas ao espanhóis da Renfe e que estão a reforçar o serviço Intercidades da empresa pública - para além do trabalho da manutenção a tantas outras locomotivas.

Um trabalho "duro" queixava-se um trabalhador à também eurodeputada. "Temos pessoal que pediu baixa psicológica. É tanto tempo a trabalhar por turnos que acabam por ficar cansados psicologicamente", disse.

Ao mesmo tempo que falava com o trabalhador, na casa dos 30 anos, Catarina Martins apontava o paradoxo entre a responsabilidade daqueles homens e o seu vencimento.

"Nós pagamos salários muito baixos, apesar da sua formação, dos horários complicados que têm, mas acima de tudo da responsabilidade que têm. É a assinatura destes trabalhadores que afere que podemos andar em segurança [nos comboios]", continua.

Candidata diz que ministra do Trabalho "é um problema para o país"

No final da visita, questionada pelos jornalistas acerca das declarações da ministra do Trabalho e Segurança Social - que considerou que o número de dispensas é "baixíssimo" em Portugal, apesar dos vários despedimentos coletivos nos últimos meses - a candidata à Presidência da República considerou que Rosário Palma Ramalho é "insensível" com os trabalhadores.

"As declarações mostram que esta ministra é um problema para o país. São declarações de uma enorme insensibilidade e irresponsabilidade para com a economia do país", ataca.

Noutro plano, na resposta feira pela Renascença acerca da possibilidade de envio de tropas portuguesas para a Gronelândia, em solidariedade com a Dinamarca - como já fizeram outros países europeus - Catarina Martins preferiu não comentar, mas reforçou a necessidade de combater os "bullys" que ameaçam a paz.

"Numa altura em que temos Trump na Casa Branca a querer semear a guerra em todo o lado, a consistência da solidariedade e do direito internacional é mais importante do que tudo. Saber dizer que não a um bully para construir relações de solidariedade no mundo é aquilo que pode trazer segurança à Europa e a Portugal" afirma.

A candidata a Belém lança ainda críticas ao Governo por "achar normal que Donald Trump insulte o mundo".

"O Governo português não tem uma palavra a dizer sobre isso", termina.

Catarina Martins encerra a sua campanha a norte, em contraste com os seus adversários na corrida presidencial. A maratona pelo país termina no Porto, onde organiza um jantar com apoiantes.

