Marcelo considera que quem lhe suceder terá tarefa mais difícil devido à situação global

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta sexta-feira que quem lhe suceder terá a tarefa mais difícil devido à situação da Europa e do resto do mundo, que descreveu como mais complicada e imprevisível.

"O Presidente próximo encontra o mundo e a Europa numa situação mais complicada do que eu encontrei. Há que fazer essa justiça", declarou o chefe de Estado aos jornalistas, no Beato, onde participou num fórum empresarial com o Presidente da Estónia, Alar Karis.

Marcelo Rebelo de Sousa descreveu a situação global como "de imprevisibilidade enorme, que não havia há 10 anos ou não havia há 15 anos".

"O mundo está mais imprevisível, a Europa está mais imprevisível. Isso torna a política mais difícil, torna as decisões económicas e sociais mais difíceis. Obriga as pessoas, elas próprias, ao pensar na sua vida, a terem preocupações maiores do que tinham antigamente", prosseguiu.

Por isso, na sua opinião, "olhando para o Presidente que vai ser eleito este fim de semana, ou que, pelo menos, a primeira votação será neste fim de semana, é mais difícil a tarefa que ele tem" do que a sua.

Quanto a Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o país não está pior, economicamente, referindo que quando iniciou funções, em 2016, se estava "a sair ainda do processo de défice excessivo e a banca estava muito mal, no sentido de que estava com sinais de necessidade de capitalização e de reformulação".

"Mas o mundo e a Europa estão mais complicados. E, portanto, para Portugal, apesar da situação existente agora e dos fundos europeus, do PRR, que dá uma ajuda nos próximos anos, e do Portugal 2030, apesar dessa situação económica, é evidente que o Presidente vai ter uma situação mais complicada que vem do mundo e da Europa", reforçou.

No último dia de campanha eleitoral para as presidenciais de domingo, em resposta aos jornalistas, o chefe de Estado manifestou-se a favor de se manter um dia de reflexão, no sábado, "um compasso de espera de 24 horas", em vez de se "avançar imediatamente para o voto".

O Presidente da República argumentou que "as campanhas estão a ser e vão ser cada vez mais intensas" e que, também devido à conjuntura externa, "naturalmente há uma controvérsia e um debate muito mais aceso" e chega-se ao fim das campanhas "de uma forma muito emocional" e "muito confrontacional".

"A vantagem do dia da de reflexão é as pessoas, que então na ponta final, viveram intensamente, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, a campanha, poderem respirar, poderem pensar noutras coisas das suas vidas, e haver uma distensão", defendeu.