"O mais tardar" na 2.ª-feira serão conhecidos os resultados da emigração, diz CNE

André Wemans explica que, nas eleições presidenciais, ao contrário do que acontece nas legislativas, o voto dos eleitores recenseados no estrangeiro é presencial e é isso que torna todo o processo mais rápido.

"Aquilo que contamos, e que está previsto, é que os votos dos eleitores recensiados no estrangeiro sejam contabilizados a nível nacional de 18 para 19 e, por isso, que o mais tardar no dia 19 tenhamos esses valores", diz o porta-voz da CNE, André Wemans, em declarações à Renascença .

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) acredita, contudo, que a contagem de votos dos cidadãos portugueses recenseados no estrangeiro estará concluída", o mais tardar" já na próxima segunda-feira.

A escassas horas do encerramento da campanha para as eleições presidenciais de domingo, as sondagens continuam a colocar mais do que dois candidatos com grandes hipóteses de irem a uma segunda volta e poderá revelar-se determinante o sentido de voto dos emigrantes.

A falta de voto por correspondência e a concentraç(...)

"A grande diferença é que nas legislativas há o voto postal que, depois, é preciso chegar a Portugal para ser contabilizado. Para as presidenciais é diferente porque só existe voto presencial nos postos consulares onde existem secções de voto. E os próprios votos, tal como nas mesas a nível nacional, são contados depois de fecharem as urnas, sendo os resultados enviados para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna", explica.

Ou seja, trata-se de "um processo de contagem igual aos das mesas de voto nacionais", refere o porta-voz da CNE.

Mas se resulta nas presidenciais, a Renascença quis saber por que é que não é seguido o exemplo em futuras eleições legislativas?

André Wemans explica que tem existido uma "maior abstenção dos eleitores recenseados no estrangeiro quando só existe o voto presencial", eventualmente porque o eleitor tem de percorrer maiores distâncias até à secção de voto.

Já no caso do voto postal, acrescenta, torna-se mais fácil a participação dos eleitores inscritos, dado que não têm que fazer grandes deslocações.

O porta-voz da CNE lembra, contudo, que "nas legislativas não temos uma segunda volta e não há a necessidade de conhecer os resultados com alguma urgência para permitir saber quem é que vai à segunda volta. Nas legislativas basta saber quais são os deputados eleitos pelos círculos da diáspora".

A CNE calcula que serão cerca de um 1,7 milhões os eleitores portugueses recenseados no estrangeiro, e que são chamados a exercer - presencialmente - o direito de voto no próximo domingo.