Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

"O mais tardar" na 2.ª-feira serão conhecidos os resultados da emigração, diz CNE

16 jan, 2026 - 18:22 • Pedro Mesquita

Voto dos emigrantes pode ser determinante para decidir quem passa à segunda volta. Comissão Nacional de Eleições explica que, ao contrário do que acontece nas legislativas, nas presidenciais o voto dos eleitores recenseados no estrangeiro é presencial e é isso que torna todo o processo mais rápido.

A+ / A-
CNE diz que "o mais tardar" na 2.ª-feira serão conhecidos os resultados da emigração

A escassas horas do encerramento da campanha para as eleições presidenciais de domingo, as sondagens continuam a colocar mais do que dois candidatos com grandes hipóteses de irem a uma segunda volta e poderá revelar-se determinante o sentido de voto dos emigrantes.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) acredita, contudo, que a contagem de votos dos cidadãos portugueses recenseados no estrangeiro estará concluída", o mais tardar" já na próxima segunda-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Aquilo que contamos, e que está previsto, é que os votos dos eleitores recensiados no estrangeiro sejam contabilizados a nível nacional de 18 para 19 e, por isso, que o mais tardar no dia 19 tenhamos esses valores", diz o porta-voz da CNE, André Wemans, em declarações à Renascença.

André Wemans explica que, nas eleições presidenciais, ao contrário do que acontece nas legislativas, o voto dos eleitores recenseados no estrangeiro é presencial e é isso que torna todo o processo mais rápido.

Emigrantes portugueses nos EUA relatam dificuldades em votar

Presidenciais 2026

Emigrantes portugueses nos EUA relatam dificuldades em votar

A falta de voto por correspondência e a concentraç(...)

"A grande diferença é que nas legislativas há o voto postal que, depois, é preciso chegar a Portugal para ser contabilizado. Para as presidenciais é diferente porque só existe voto presencial nos postos consulares onde existem secções de voto. E os próprios votos, tal como nas mesas a nível nacional, são contados depois de fecharem as urnas, sendo os resultados enviados para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna", explica.

Ou seja, trata-se de "um processo de contagem igual aos das mesas de voto nacionais", refere o porta-voz da CNE.

Mas se resulta nas presidenciais, a Renascença quis saber por que é que não é seguido o exemplo em futuras eleições legislativas?

André Wemans explica que tem existido uma "maior abstenção dos eleitores recenseados no estrangeiro quando só existe o voto presencial", eventualmente porque o eleitor tem de percorrer maiores distâncias até à secção de voto.

Já no caso do voto postal, acrescenta, torna-se mais fácil a participação dos eleitores inscritos, dado que não têm que fazer grandes deslocações.

O porta-voz da CNE lembra, contudo, que "nas legislativas não temos uma segunda volta e não há a necessidade de conhecer os resultados com alguma urgência para permitir saber quem é que vai à segunda volta. Nas legislativas basta saber quais são os deputados eleitos pelos círculos da diáspora".

A CNE calcula que serão cerca de um 1,7 milhões os eleitores portugueses recenseados no estrangeiro, e que são chamados a exercer - presencialmente - o direito de voto no próximo domingo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 16 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João