"Vamos ter que ter forças preparadas para operações de guerra convencional, como vemos na Ucrânia"

O debate não foi além dos conflitos. Ir ou não ir para cenário exteriores como a Ucrânia ou a Gronelândia é uma discussão "sobre o conjuntural, sobre a espuma do dia, relativamente a conflitos, e isso não é o mais importante", alerta o major-general João Vieira Borges no debate digital que a Renascença organizou a propósito das eleições presidenciais.

Vieira Borges lembra que o Presidente da República é aconselhado, mas também aconselha o Governo em termos de política de defesa nacional, lembrando ainda a importância do Conselho Superior de Defesa Nacional, onde a interação entre Presidente, chefias militares e membros do Governo "é influenciadora de tomar a decisão, quer queiram, quer não".

Uma das questões estruturais da área da Defesa e a necessidade de atualizar o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, "O mundo tem mudado muito rapidamente, e hoje em dia, as forças armadas portuguesas e europeias estão a trabalhar com cenários e sistemas de armas e militares completamente diferentes do que eram há 20 anos", diz o presidente da Comissão Portuguesa de História Militar.

O Conceito Estratégico irá estabelecer prioridades e orientações para um sistema de forças diferente. "Se nós tínhamos forças preparadas para operações de paz, hoje em dia vamos ter que ter forças preparadas para operações de guerra convencional, como estamos a ver na Ucrânia", alerta Vieira Borges, calculando um tempo novo com forças "muito mais pesadas em termos de equipamentos, e mais exigentes em termos de pessoal".

O desafio do recrutamento militar

A questão dos recursos humanos levantará a definição do modelo de recrutamento para as fileiras militares. O debate tem atravessado vários países europeus mas não foi tema de campanha eleitoral nas presidenciais. E as dificuldades espreitam o próximo mandato presidencial.

"Garantir militares competentes, motivados, prontos para defender o seu país, quer no território nacional, quer no âmbito das forças nacionais destacadas é fundamental. E temos tido grandes dificuldades, independentemente das medidas que foram sendo tomadas nos últimos anos", reconhece João Vieira Borges na Renascença.

O major-general tem defendido a criação de um Serviço Nacional de Cidadania, com inspiração no modelo da Áustria. "É um sistema que não tem nada a ver com o serviço militar. Tem a ver com cidadania, com preparar os cidadãos para melhor encararem aquilo que é o Estado, os direitos e os deveres".

O modelo passa também por um conjunto de compensações após essa formação de 6 a 12 meses para se integrarem melhor na sociedade, incluindo facilidades de entrada nos serviços públicos. A proposta passa por prestar serviço às funções fundamentais do Estado, como a educação, saúde, justiça ou segurança interna.

"Alguns dos que voluntariamente queriam servir nas Forças Armadas na Áustria, prestavam serviço de 6 meses em vez de 12 porque era mais penoso. Alguns deles iam prestar o serviço de 6 meses e depois queriam ficar. E portanto valorizava claramente também essa componente de motivação nas Forças Armadas", recorda João Vieira Borges na Renascença.

"A Ucrânia trabalhou isso entre 2014 e 2022, curiosamente, e foi muitíssimo importante a Ucrânia ter feito esse tipo de trabalho, mas tinha motivações claríssimas para o fazer", ressalva João Vieira Borges que diz ter contactado jovens ligados aos partidos que manifestaram-se mais favoráveis a modalidades de voluntariado.

Ucrânia, Gronelândia e Açores

O mundo em aceleração não permite grandes previsões para os próximos 5 anos, mas o presidente da Comissão Portuguesa de História Militar acredita que vai acontecer no plano geopolítico europeu e mundial vai estar muito dependente do resultado da guerra da Ucrânia. João Vieira Borges concorda com o "posicionamento de tropas no terreno só em tempo de paz, no âmbito de organizações internacionais e de preferência com o mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas".

Se não houver uma resolução do Conselho de Segurança, "será mais complicado", sendo que Portugal "tem interesse em participar no âmbito de organizações internacionais com as quais tem compromisso assumido".

O futuro da NATO é também uma incógnita. E nessa medida, "é importante começarmos a trabalhar - se já não começámos - naquilo que é um sistema de defesa europeu", sustenta João Vieira Borges, lembrando que a Europa é o segundo maior bloco militar do mundo. O especialista militar defende que devem ser estudados cenários como a ocupação da Gronelândia pelos Estados Unidos.

"Se o Presidente dos Estados Unidos é direto, porque é que nós não somos? Acho que devia haver reação. Não só a reação sempre a mesma, a 'da paz e do direito internacional', mas de que a Europa também é dissuasora. O posicionamento da Europa tem que ser mais forte relativamente a estes discursos de Trump", afirma João Vieira Borges.

E os Açores ? "Todas as grandes potências irão ter interesses nos Açores", alerta o major-general, recordando que também Xi Jinping esteve nos Açores "e não foi para passear" aquele lugar estratégico." É bom que a questão dos Açores seja estudada politica e, sobretudo, diplomaticamente".