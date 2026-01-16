Ventura diz ser o único candidato ao lado dos antigos combatentes

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O candidato presidencial André Ventura defendeu-se esta quinta-feira das críticas de Gouveia e Melo por ter usado um camuflado militar, posicionando-se como "o único candidato" que vai devolver a dignidade aos antigos combatentes. "Eu sou o único candidato que lhes vai devolver a dignidade [aos antigos combatentes], que vai fazer um ajuste de contas com uma história que os esqueceu e o único candidato patriota", afirmou André Ventura, à chegada a um jantar-comício em Tentúgal, no concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, em declarações aos jornalistas.

Ventura respondia às críticas do almirante na reserva Gouveia e Melo, que o acusara de ter "ultrapassado os limites" e ter desrespeitado as Forças Armadas ao usar hoje um camuflado militar num almoço de campanha. "Não gostou de ver? Foram antigos combatentes que me ofereceram, por alguma razão não lhe ofereceram a ele e ofereceram a mim. Se calhar, porque sabem que precisam de alguém que os lidere", disse André Ventura, que confirmou que nunca cumpriu serviço militar, já que estava "a estudar, na altura, como milhões de pessoas".

O candidato presidencial insistiu na ideia de que o camuflado lhe foi oferecido por ser alguém que defende os antigos combatentes. "Porque é que alguém que até teve funções militares não recebe o camuflado e porque é que alguém que não teve recebe de antigos combatentes? Porque sabem que vou ser eu a vencer no domingo e querem um presidente que os respeite e que lhes devolva a dignidade", disse. Nas curtas declarações, André Ventura considerou ainda um bom augúrio a presença de Cavaco Silva na campanha, que participou hoje, com uma mensagem em vídeo, transmitida no comício do penúltimo dia de campanha de Marques Mendes, no Porto.