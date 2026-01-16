Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Ventura diz ser o único candidato ao lado dos antigos combatentes

16 jan, 2026 - 00:20 • Lusa

Candidato apoiado pelo Chega respondia às críticas do almirante na reserva Gouveia e Melo, que o acusara de ter "ultrapassado os limites" e ter desrespeitado as Forças Armadas ao usar um camuflado militar num almoço de campanha.

A+ / A-
"Quem me ofereceu o camuflado foram os antigos combatentes", diz Ventura

O candidato presidencial André Ventura defendeu-se esta quinta-feira das críticas de Gouveia e Melo por ter usado um camuflado militar, posicionando-se como "o único candidato" que vai devolver a dignidade aos antigos combatentes.

"Eu sou o único candidato que lhes vai devolver a dignidade [aos antigos combatentes], que vai fazer um ajuste de contas com uma história que os esqueceu e o único candidato patriota", afirmou André Ventura, à chegada a um jantar-comício em Tentúgal, no concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, em declarações aos jornalistas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ventura respondia às críticas do almirante na reserva Gouveia e Melo, que o acusara de ter "ultrapassado os limites" e ter desrespeitado as Forças Armadas ao usar hoje um camuflado militar num almoço de campanha.

"Não gostou de ver? Foram antigos combatentes que me ofereceram, por alguma razão não lhe ofereceram a ele e ofereceram a mim. Se calhar, porque sabem que precisam de alguém que os lidere", disse André Ventura, que confirmou que nunca cumpriu serviço militar, já que estava "a estudar, na altura, como milhões de pessoas".

O candidato presidencial insistiu na ideia de que o camuflado lhe foi oferecido por ser alguém que defende os antigos combatentes.

"Porque é que alguém que até teve funções militares não recebe o camuflado e porque é que alguém que não teve recebe de antigos combatentes? Porque sabem que vou ser eu a vencer no domingo e querem um presidente que os respeite e que lhes devolva a dignidade", disse.

Nas curtas declarações, André Ventura considerou ainda um bom augúrio a presença de Cavaco Silva na campanha, que participou hoje, com uma mensagem em vídeo, transmitida no comício do penúltimo dia de campanha de Marques Mendes, no Porto.

Ventura quis Passos em Belém, mas há 10 anos tentou desafiá-lo na liderança do PSD

Presidenciais 2026

Ventura quis Passos em Belém, mas há 10 anos tentou desafiá-lo na liderança do PSD

Em 2015, André Ventura escreveu aos militantes do (...)

"Ficou muito claro que em todas as campanhas em que o professor Cavaco Silva entra, geralmente nós vencemos. Isso é muito bom sinal. Isso é sinal de que agora vou ser eu que vou vencer de certeza", salientou.

Num almoço com apoiantes em Ponte de Lima, o candidato apoiado pelo Chega vestiu um casaco com padrão camuflado militar, que lhe foi oferecido por um grupo de antigos combatentes presentes no comício.

Esta não é a primeira vez que Ventura surge com um camuflado militar em campanha: nas legislativas de 2022, num almoço de antigos combatentes no Porto, recebeu um camuflado semelhante e discursou com ele vestido.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 16 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45 minutos"

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45(...)

​As sondagens não votam

​As sondagens não votam

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenciais?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenci(...)