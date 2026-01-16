Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais

Ventura "não merece andar fardado", diz Gouveia e Melo

16 jan, 2026 - 00:52 • Lusa

Candidato presidencial acusa adversário de indignidade ao desrespeitar militares e bombeiros.

A+ / A-

O candidato presidencial Gouveia e Melo acusou esta quinta-feira o seu adversário André Ventura de indignidade ao desrespeitar as Forças Armadas usando um camuflado militar e, antes, quando apareceu a simular combater um fogo com um "raminho".

No final do seu discurso da sua candidatura presidencial, no Porto, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada falou diretamente para o seu adversário André Ventura: "O senhor não merece andar fardado".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Pode andar à civil, merece todo esse respeito. Agora, não ande fardado", declarou, usando um tom de voz grave e arrancando da plateia uma prolongada salva de palmas.

Gouveia e Melo voltou a dizer que, hoje, não gostou de ter assistido à cena em que o presidente do Chega apareceu a discursar numa ação de campanha com um camuflado que antes lhe tinha sido oferecido por um grupo de antigos combatentes.

OuvirPausa
André Ventura "não merece andar fardado", diz Gouveia e Melo

"Assisti a uma coisa que me deixou profundamente chocado. Um candidato que nunca foi militar, não fez o serviço militar obrigatório, não se ofereceu para as Forças Armadas como voluntário, a usar uma peça de uniforme. É indigno", acusou.

O almirante afirmou depois que, nesta campanha presidencial, "não vale tudo".

"Já teve uma falta de respeito em relação aos bombeiros, quando vi esse candidato - e quando já havia incêndios há 12 dias em Portugal e com famílias completamente desesperadas - a fazer um filme com um raminho a apagar um foguinho. Isso é indigno", declarou.

Gouveia e Melo considerou que "os bombeiros não gostaram de ver isso".

"Os bombeiros que arriscam a vida, que têm de andar no fogo a queimar as sobrancelhas, não gostaram disso. Eu também não gostei. E, desculpe-me ter de lhe dizer isto na cara [André Ventura], não gostei de o ver hoje fardado", acrescentou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 16 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45 minutos"

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45(...)

​As sondagens não votam

​As sondagens não votam

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenciais?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenci(...)