Ventura "não merece andar fardado", diz Gouveia e Melo

Gouveia e Melo voltou a dizer que, hoje, não gostou de ter assistido à cena em que o presidente do Chega apareceu a discursar numa ação de campanha com um camuflado que antes lhe tinha sido oferecido por um grupo de antigos combatentes.

"Pode andar à civil, merece todo esse respeito. Agora, não ande fardado", declarou, usando um tom de voz grave e arrancando da plateia uma prolongada salva de palmas.

No final do seu discurso da sua candidatura presidencial, no Porto, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada falou diretamente para o seu adversário André Ventura: "O senhor não merece andar fardado" .

O candidato presidencial Gouveia e Melo acusou esta quinta-feira o seu adversário André Ventura de indignidade ao desrespeitar as Forças Armadas usando um camuflado militar e, antes, quando apareceu a simular combater um fogo com um "raminho".

"Assisti a uma coisa que me deixou profundamente chocado. Um candidato que nunca foi militar, não fez o serviço militar obrigatório, não se ofereceu para as Forças Armadas como voluntário, a usar uma peça de uniforme. É indigno", acusou.

O almirante afirmou depois que, nesta campanha presidencial, "não vale tudo".

"Já teve uma falta de respeito em relação aos bombeiros, quando vi esse candidato - e quando já havia incêndios há 12 dias em Portugal e com famílias completamente desesperadas - a fazer um filme com um raminho a apagar um foguinho. Isso é indigno", declarou.

Gouveia e Melo considerou que "os bombeiros não gostaram de ver isso".

"Os bombeiros que arriscam a vida, que têm de andar no fogo a queimar as sobrancelhas, não gostaram disso. Eu também não gostei. E, desculpe-me ter de lhe dizer isto na cara [André Ventura], não gostei de o ver hoje fardado", acrescentou.