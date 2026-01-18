Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Abstenção. Projeções apontam para votação mais alta desde 2006

18 jan, 2026 - 19:01 • Diogo Camilo , João Pedro Quesado

Cenários das sondagens à boca das urnas admitem a possibilidade de uma votação recorde nas eleições presidenciais deste domingo.

A+ / A-

Veja também:

A primeira volta das eleições presidenciais de 2026 pode ser a mais participada desde 2006. As projeções das sondagens à boca das urnas indicam uma abstenção entre 35,6% e 43% do eleitorado de mais de 11 milhões de portugueses.

A projeção da sondagem de SIC, TVI e CNN Portugal — realizada pelo ICS/ISCTE/Gfk Metris/Pitagórica — estima uma abstenção entre 35,6% e 40,6%. Esse cenário projeta uma votação entre os 7,1 milhões e os 6,5 milhões de eleitores.

A projeção da sondagem da RTP admite uma abstenção entre 37% (significaria 6,9 milhões de votantes) e 43% (6,2 milhões de votantes). Esta sondagem à boca das urnas foi realizada pela Universidade Católica.

Até às 16h deste domingo votaram 45,51% dos eleitores registados — 5.024.155 eleitores —, de acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna. A percentagem de votantes até essa hora é superior aos 35,44% registados em 2021, quando o número de eleitores era também mais reduzido (10,8 milhões).

Nas eleições de 2021, a abstenção foi de 60,74%, votando 4,2 milhões de pessoas. Em 2016, a eleição mais recente em que o Presidente da República em funções não se podia candidatar, votaram 4,7 milhões de pessoas e a abstenção foi de 51,34%.

São candidatos à Presidência da República André Pestana, André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, Humberto Correia, João Cotrim Figueiredo, Jorge Pinto, Luís Marques Mendes e Manuel João Vieira.

O Tribunal Constitucional chumbou as candidaturas de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa, por não cumprirem os requisitos legais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João