António Filipe diz que perdeu votos para Seguro pelo "receio de dois candidatos mais à direita"

António Filipe considera que perdeu votos para António José Seguro, nas eleições presidenciais deste domingo, devido a um "receio" generalizado de ver dois candidatos "mais à direita" na segunda volta. Apesar disso, a 8 de fevereiro, e sem manifestar claro apoio a Seguro, defende que é preciso derrotar André Ventura.

António Filipe junta-se assim a Catarina Martins e Jorge Pinto que já anunciaram, sem sombra para dúvidas, que vão apoiar o socialista.

Com 98% dos votos contados, às 22h00 deste domingo, o candidato apoiado pelo PCP segue no sétimo lugar, com 1,56% dos votos, encaixado entre Catarina Martins e Manuel João Vieira.

No discurso de reação às projeções dos resultados eleitorais, obtidos com base nas sondagens à boca das urnas, António Filipe afirma que "muitas pessoas votaram em Seguro por receio de que pudesse haver dois candidatos mais à direita na segunda volta".

"Creio que isso pesou muito na cabeça de muitas pessoas e houve pressões muito grandes nesse sentido. Houve muitas pessoas que me disseram que noutras circunstâncias teriam votado na minha candidatura, mas que perante o receio de ter dois candidatos muito à direita na segunda volta, votaram logo na primeira volta no António José Seguro, sem que isso significasse um claro apoio ao candidato em si mesmo", sustenta.

Voto em Seguro para derrotar Ventura

Nesse sentido, na segunda volta, e sem manifestar claro apoio a Seguro, António Filipe assume que "o povo português terá de encontrar a força necessária para lutar contra os propósitos reacionários" de André Ventura.

"O apelo ao voto no candidato António José Seguro não significa um apoio ao candidato António José Seguro e àquilo que ele defendeu enquanto candidato e o que tem defendido ao longo da sua atividade política. Mas significa a vontade imperiosa de derrotar o candidato André Ventura e é isso que estará, fundamentalmente, em causa nestas eleições", realça.



António Filipe sublinha, ainda assim, que não se arrepende da candidatura: "Esta campanha eleitoral foi honesta e elevada, e valeu a pena. Trouxe para debate as preocupações dos portugueses."