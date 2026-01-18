Candidato Humberto Correia finaliza autobiografia enquanto se apuram resultados

18 jan, 2026 - 23:17 • Lusa
O candidato presidencial Humberto Correia disse este domingo que não apoiará qualquer candidato na segunda volta e, enquanto se apuram resultados, finaliza a sua autobiografia, garantindo que julgava que Gouveia e Melo iria vencer as eleições.
Na casa em Olhão, Faro, o candidato presidencial que percorreu o país vestido de D. Afonso Henriques, disse que não acompanhou os resultados ao longo da noite eleitoral porque não tem televisão.
De acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral, Humberto Correia arrecadou 4.606 votos, o que equivale a 0,08%, quando faltavam apurar quatro freguesias.
"Em primeiro lugar, eu agradeço a todos os portugueses que votaram em mim, dou os meus parabéns aos dois candidatos que vão passar à segunda volta", disse o candidato à Lusa, confirmando, no entanto, que não apoiará ninguém num segundo sufrágio.
"Este resultado é mais do mesmo. As pessoas não querem mudança. As pessoas criticam, lamentam-se, queixam-se, mas não querem mudança, não querem", afirmou.
Humberto Correia afirmou-se surpreendido com o desfecho das eleições: "Eu sempre pensei que o candidato Henrique Gouveia e Melo chegaria a primeiro lugar".
Ainda assim, defendeu que para si este dia "é histórico".
"Eu que venho do nada, que venho da pobreza, e conseguir ser candidato, para mim é histórico, é de grande valor".
O candidato disse que aproveitou a noite eleitoral para terminar de escrever uma autobiografia na qual descreverá os seus últimos 56 meses a percorrer o país para recolher assinaturas e visitar todos os distritos do país.
"Depois, só quando eu tiver um bocado de tempo é que eu vou acompanhar isto porque estou a acabar o meu livro", disse, adiantando que tenciona voltar a concorrer nas eleições presidenciais de 2031.