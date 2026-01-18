Ouvir
Presidenciais 2026

Carneiro felicita Seguro e pede mobilização contra “tendências autocráticas”

18 jan, 2026 - 21:38 • Fábio Monteiro

José Luís Carneiro saudou a vitória de António José Seguro na primeira volta das presidenciais e elogiou a sua posição contra a proposta laboral do Governo. O líder socialista apelou à mobilização para a segunda volta.

António José Seguro venceu a primeira volta das eleições presidenciais e irá defrontar André Ventura na segunda, marcada para 8 de fevereiro. O líder do PS, José Luís Carneiro, afirmou que o antigo secretário-geral socialista foi o “claro vencedor da noite”.

“Ele é o grande vencedor da noite, é um candidato naturalmente suprapartidário, mas naturalmente que o Partido Socialista vive com muita alegria este momento especial da nossa vida democrática”, assumiu Carneiro.

O secretário-geral do PS destacou que Seguro ganhou por ter colocado “as prioridades certas”: saúde, habitação e condições económicas para os jovens. Sublinhou ainda a posição firme do candidato contra as alterações à reforma laboral proposta pelo Governo de Luís Montenegro – um dos primeiros encargos do novo residente de Belém.

Presidenciais 2026

“Foi claro na defesa da dignidade das condições laborais de todas e de todos os portugueses, mostrando mesmo ser claro contra a legislação laboral que alguns tentaram colocar nas prioridades da agenda política”, afirmou.

Durante a campanha, Seguro já tinha desafiado o Governo a retirar a proposta, considerando que “fere um princípio democrático”, por não ter sido apresentada em campanha eleitoral nem ter obtido consenso na concertação social.

Na reta para a segunda volta, Carneiro apelou à mobilização de todos os setores democráticos da sociedade em torno da candidatura de Seguro. “Unam os seus esforços na candidatura do António José Seguro”, pediu, dirigindo-se a democratas, sociais-democratas e democratas-cristãos.

Sem nunca referir o nome de Ventura, alertou também: “Temos de escolher entre uma visão democrática e uma visão com tendências autocráticas. Entre a defesa do prestígio das instituições e aqueles que atentam contra as instituições democráticas.”

