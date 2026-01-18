Catarina Martins assume "resultado muito abaixo do esperado" e lamenta "trumpização" da direita

18 jan, 2026 - 21:17 • Eduardo Soares da Silva
Catarina Martins, candidata do Bloco de Esquerda nas Presidenciais, assume um resultado "muito abaixo do que esperado".
Na primeira reação após serem conhecidas as projeções, com a eurodeputada muito longe da segunda volta, Catarina Martins agradece "a quem fez campanha" consigo, a quem votou em si e quem, "concordando com a candidatura, votou em António José Seguro."
"Tenho a certeza que nos continuaremos a encontrar nas lutas que temos pela frente", aponta.
Catarina Martins defende que a sua candidatura quis quebrar os tabus " que Portugal vai continuar a ser um país de baixo salário, que o Estado vai continuar a falhar na Saúde e que uma mulher não pode ser Presidente. Continuarei a lutar para quebrar cada um destes tabus em Portugal."
A candidata bloquista destaca ainda a "hecatombe" de Marques Mendes, que "é também a do Governo e de Luís Montenegro, que são os grandes derrotados da noite."
André Ventura e Cotrim de Figueiredo disputam um lugar na segunda volta, o que Catarina Martins entende como "a trumpização da direita em Portugal".
"Percebo que todos os democratas se preocupem com esta radicalização da direita", afirma.
Nesse sentido, alinha com Jorge Pinto e apela ao voto em Seguro: "A resposta adequada é votar em António José Seguro com os olhos bem abertos."