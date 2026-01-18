Ouvir
Catarina Martins assume "resultado muito abaixo do esperado" e lamenta "trumpização" da direita

18 jan, 2026 - 21:17 • Eduardo Soares da Silva

A candidata bloquista destacou ainda a "hecatombe" de Marques Mendes, que "é também a do Governo e de Luís Montenegro, que são os grandes derrotados da noite". Anunciou ainda o apoio a António José Seguro na segunda volta.

Catarina Martins, candidata do Bloco de Esquerda nas Presidenciais, assume um resultado "muito abaixo do que esperado".

Na primeira reação após serem conhecidas as projeções, com a eurodeputada muito longe da segunda volta, Catarina Martins agradece "a quem fez campanha" consigo, a quem votou em si e quem, "concordando com a candidatura, votou em António José Seguro."

"Tenho a certeza que nos continuaremos a encontrar nas lutas que temos pela frente", aponta.

Catarina Martins defende que a sua candidatura quis quebrar os tabus " que Portugal vai continuar a ser um país de baixo salário, que o Estado vai continuar a falhar na Saúde e que uma mulher não pode ser Presidente. Continuarei a lutar para quebrar cada um destes tabus em Portugal."

A candidata bloquista destaca ainda a "hecatombe" de Marques Mendes, que "é também a do Governo e de Luís Montenegro, que são os grandes derrotados da noite."

André Ventura e Cotrim de Figueiredo disputam um lugar na segunda volta, o que Catarina Martins entende como "a trumpização da direita em Portugal".

"Percebo que todos os democratas se preocupem com esta radicalização da direita", afirma.

Nesse sentido, alinha com Jorge Pinto e apela ao voto em Seguro: "A resposta adequada é votar em António José Seguro com os olhos bem abertos."

