CNE alerta para "informações incorretas". Votos válidos só podem ter cruz no quadrado

18 jan, 2026 - 16:16 • Miguel Marques Ribeiro
A Comissão Nacional de Eelições publicou um comunicado a alertar para a "divulgação de informações incorretas, em publicação na rede social Instagram, sobre o preechimento do boletim de voto".
A CNE sublinha que os votos das eleições para a Presidência da República, para serem considerados válidos, "só podem conter a cruz no quadrado a seguir à fotografia do condidato em que o eleitor pretende votar".
Mais de 11 milhões de eleitores são este domingo c(...)
Desta forma, os votantes devem-se abster de acrescentar quaisquer outros elementos ao boletim: se este contiver "outros elementos - por exemplo, em que tenha sido assinalado mais do que um quadrado, em que tenha sido feito qualquer corte, desenho ou rasura ou em que tenha sido escrita qualquer palavra", será considerado nulo.