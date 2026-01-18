Cotrim de Figueiredo aponta "erro estratégico da liderança do PSD" na hora da derrota

Durante a campanha, Cotrim de Figueiredo não excluiu votar em André Ventura na segunda volta, mas depois fez marcha-atrás.

" Luís Montenegro , apesar das evidências e do apelo que lhe fiz, não pôs o interesse dos portugueses e do país à frente do interesse do seu próprio partido. Não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro ", afirmou o candidato apoiado pela IL.

"É provável que tenhamos um Presidente socialista. Tal ficará a dever-se, exclusivamente, a um erro estratégico da liderança do PSD ", atirou Cotrim de Figueiredo, após assumir que não passar à segunda volta é uma derrota.

Num discurso na sede de campanha, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), falhou a segunda volta, diz que os portugueses estão agora " confrontados com uma péssima escolha entre Seguro e Ventura ", que ficaram no primeiro e segundo lugar, respetivamente.

O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo assume responsabilidades pela derrota nas eleições deste domingo e acusa o líder do PSD, Luís Montenegro, de ter cometido um "erro estratégico" ao não o apoiar.

No discurso desta noite eleitoral, o eurodeputado revelou que não vai "endossar ou recomendar o voto em qualquer candidato na segunda volta".

Cotrim de Figueiredo felicitou Seguro e Ventura pela passagem à segunda volta, em nome do respeito pela democracia e pelos adversários de campanha.

"Hoje não tem de ser um fim"



A derrota nas presidenciais, salientou, "não é a derrota da ideia de que precisamos de renovar a nossa democracia e a nossa classe política, não é uma derrota da ideia de que Portugal pode ser mais e pode ser melhor, é uma derrota pessoal do candidato que não conseguiu transmitir essa ideia com força suficiente".

O candidato que vai ficar em terceiro lugar diz que esta campanha "foi um desafio" aos eleitores e "acabou por mobilizar mais de 900 mil portugueses que achavam que não tinha voz".

"Hoje não tem de ser um fim, pode muito bem ser o princípio de um caminho que se abriu para que alguém o possa trilhar", declarou João Cotrim de Figueiredo.

Depois de uma campanha marcada pela denúncia de alegado assédio sexual, o candidato agradeceu à família, que sofreu com as notícias sobre o pai.

"Agradeço o vosso apoio constante, a forma estoica como suportaram a minha ausência - se calhar até a apreciaram - e os estilhaços desta campanha que não foi sempre fácil para vocês, foi até em alguns casos bastante difícil", afirmou Cotrim de Figueiredo, perante os aplausos dos apoiantes de campanha.

Os votos da primeira volta estão contados e, pela segunda vez na história da democracia portuguesa, haverá uma segunda volta das eleições presidenciais, repetindo o que aconteceu em 1986.

No final da contagem nacional, António José Seguro é o mais votado, com cerca de 31%, e estará na segunda volta com André Ventura, que teve 23,5%.

João Cotrim de Figueiredo garante o terceiro lugar, com 16%, mas fica de fora da segunda volta. Seguem-se Henrique Gouveia e Melo, com 12,3%, Luís Marques Mendes, com 11,3%, Catarina Martins (2%), António Filipe (1,6%), Manuel João Vieira (1%), Jorge Pinto (0,68%), André Pestana (0,19%) e Humberto Correia (0,08%).