Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Federação Nacional dos Médicos inicia negociações com tutela na terça-feira

18 jan, 2026 - 17:53 • Lusa

A reunião, que está agendada para as 16h00 no Ministério da Saúde, em Lisboa, deverá contar com a presença do novo presidente da Fnam, André Gomes, que assumiu a liderança no sábado, durante a reunião do Conselho Nacional da Fnam, realizada em Coimbra.

A+ / A-

A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) anunciou este domingo que vai reunir-se na terça-feira com o Governo para a primeira ronda negocial, na qual exigirá o cumprimento integral do protocolo assinado e um processo transparente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A reunião, que está agendada para as 16h00 no Ministério da Saúde, em Lisboa, deverá contar com a presença do novo presidente da Fnam, André Gomes, que assumiu a liderança no sábado, durante a reunião do Conselho Nacional da Fnam, realizada em Coimbra.

Em declarações à Lusa, a ex-presidente Joana Bordalo e Sá disse que a reunião vai ser decisiva para avaliar o compromisso do Executivo, depois no dia 9 de janeiro ter sido assinado um protocolo negocial com a tutela que incide fundamentalmente nos salários e condições de trabalho dos médicos.

"Exigimos, acima de tudo, que este protocolo negocial seja cumprido. Exigimos um processo negocial que seja sério, que seja transparente, e esperamos que nesta primeira reunião tenhamos um calendário definido e possamos começar pela avaliação e progressão dos médicos", realçou a dirigente, que agora ocupa o cargo de vice-presidente da Fnam.

Joana Bordalo e Sá reforçou que continuam em cima da mesa "matérias estruturais e centrais" para se ter mais médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), entre as quais a reintegração do internato médico na carreira, a revisão da jornada semanal de trabalho, a reposição dos dias de férias perdidos, a proteção da parentalidade e a negociação de um regime de dedicação exclusiva "opcional e devidamente valorizado".

"Nós entramos neste novo ciclo, neste novo triénio, com uma estabilidade interna, com uma experiência acumulada, e com foco total na defesa dos médicos e do SNS", sublinhou a presidente do Sindicato dos Médicos do Norte.

A vice-presidente da Fnam recordou que a nova comissão executiva é composta por dez elementos dos três sindicatos da estrutura (Sindicato dos Médicos do Norte, Sindicato dos Médicos da Zona Centro e Sindicato dos Médicos da Zona Sul), mantendo o princípio de rotatividade que entrega agora a presidência ao líder do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, André Gomes, de 35 anos.

À Lusa, Joana Bordalo e Sá salientou ainda que a passagem da presidência para André Gomes cumpre "uma regra, não apenas uma tradição", destacando que "em cumprimento da regra da rotatividade, a presidência passa ao presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul".

As vice presidências ficam a cargo de Joana Bordalo e Sá, que presidiu à Fnam entre 2023 e 2025, e de Noel Carrilho, presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Centro, que liderou a federação entre 2020 e 2022.

"A Fnam tem um princípio democrático, rotativo, que garante continuidade da ação sindical, assente num trabalho coletivo e numa liderança colegial", referiu, acrescentando que o novo presidente "está totalmente apoiado pelos seus vice-presidentes, ambos já com experiência na presidência da Federação, e por toda a comissão executiva da Fnam".

André Gomes é médico de saúde pública e exerce funções na unidade local de saúde (ULS) do Alto Alentejo.

Natural de Lisboa, o novo presidente da Fnam apresenta um percurso marcado por intensa participação associativa, cívica e política, tendo sido candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal de Santarém em 2021.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João