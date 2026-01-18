Jorge Pinto: "Por mim, Seguro será o próximo Presidente da República"

18 jan, 2026 - 21:12 • Catarina Magalhães
O candidato Jorge Pinto, confirmou que vai apoiar e votar em António José Seguro na segunda volta a Belém e apelou ao Livre que faça o mesmo, assegurando que o partido vai "continuar a marcar a agenda".
"Tinha dito que não seria por mim que Seguro não seria Presidente da República. Agora, digo algo diferente: será por mim que ele será Presidente", anunciou no discurso de reação aos resultados destas eleições, no "quartel-general" da sua candidatura, no Amarante Cine-teatro.
Jorge Pinto já tinha dado a entender um apoio a António José Seguro num debate com todos os candidatos e validou este domingo a mesma convicção, argumentando que "quem se revê na Constituição só tem como opção apoiar o socialista".
"Vou votar Seguro na segunda volta e apelarei que o meu partido faça o mesmo."
Presidenciais
Mesmo prejudicando a sua candidatura, o candidato (...)
O candidato apoiado pelo Livre foi o segundo a reagir aos resultados, depois de Manuel João Vieira.
Jorge Pinto apelou ao longo desta semana ao voto "útil" para evitar uma segunda volta entre um antidemocrata e um candidato próximo do Governo.
Já este domingo o candidato garantiu ainda que ninguém "vai baixar os braços e sair da arena política, porque isto é só o começo".
"A República somos todos nós e é demasiado importante para ficar em mãos alheia."