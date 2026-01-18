Jorge Pinto: "Por mim, Seguro será o próximo Presidente da República"

O candidato Jorge Pinto, confirmou que vai apoiar e votar em António José Seguro na segunda volta a Belém e apelou ao Livre que faça o mesmo, assegurando que o partido vai "continuar a marcar a agenda".

"Tinha dito que não seria por mim que Seguro não seria Presidente da República. Agora, digo algo diferente: será por mim que ele será Presidente", anunciou no discurso de reação aos resultados destas eleições, no "quartel-general" da sua candidatura, no Amarante Cine-teatro.



Jorge Pinto já tinha dado a entender um apoio a António José Seguro num debate com todos os candidatos e validou este domingo a mesma convicção, argumentando que "quem se revê na Constituição só tem como opção apoiar o socialista".

"Vou votar Seguro na segunda volta e apelarei que o meu partido faça o mesmo."