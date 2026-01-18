Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Jorge Pinto: "Por mim, Seguro será o próximo Presidente da República"

18 jan, 2026 - 21:12 • Catarina Magalhães

Candidato apoiado pelo Livre apela que o partido vote em António José Seguro, garantindo que ninguém "vai baixar os braços e sair da arena política, porque isto é só o começo".

A+ / A-

O candidato Jorge Pinto, confirmou que vai apoiar e votar em António José Seguro na segunda volta a Belém e apelou ao Livre que faça o mesmo, assegurando que o partido vai "continuar a marcar a agenda".

"Tinha dito que não seria por mim que Seguro não seria Presidente da República. Agora, digo algo diferente: será por mim que ele será Presidente", anunciou no discurso de reação aos resultados destas eleições, no "quartel-general" da sua candidatura, no Amarante Cine-teatro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Jorge Pinto já tinha dado a entender um apoio a António José Seguro num debate com todos os candidatos e validou este domingo a mesma convicção, argumentando que "quem se revê na Constituição só tem como opção apoiar o socialista".

"Vou votar Seguro na segunda volta e apelarei que o meu partido faça o mesmo."

Jorge Pinto apela ao voto "útil" e "consciente", mesmo que não seja na sua candidatura

Presidenciais

Jorge Pinto apela ao voto "útil" e "consciente", mesmo que não seja na sua candidatura

Mesmo prejudicando a sua candidatura, o candidato (...)

O candidato apoiado pelo Livre foi o segundo a reagir aos resultados, depois de Manuel João Vieira.

Jorge Pinto apelou ao longo desta semana ao voto "útil" para evitar uma segunda volta entre um antidemocrata e um candidato próximo do Governo.

Já este domingo o candidato garantiu ainda que ninguém "vai baixar os braços e sair da arena política, porque isto é só o começo".

"A República somos todos nós e é demasiado importante para ficar em mãos alheia."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João