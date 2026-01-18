Manuel João Vieira pensa candidatar-se daqui a cinco anos "se não estiver completamente louco e demente"

18 jan, 2026 - 20:53 • Eduardo Soares da Silva , João Carlos Malta
Numa primeira reação às projeções dos resultados, captada pela RTP, Manuel João Vieira afirma que "é possível" que se recandidate daqui a cinco anos. Fá-lo-á, garante, "se não estiver completamente louco e demente".
E até desenhou o cenário mais favorável para 2031. "Nessa altura, com um outro tipo de vivacidade e, espero eu, com mais alguns fundos, que me possam pôr a caminhar por este país com um Papamóvel e estar mais confortável", disse.
Segundo a projeção da SIC e TVI, Manuel João Vieira ficará no sétimo lugar (0,7-2,3%).
Nos candidatos à esquerda, só Catarina Martins, apoiada pelo Bloco de Esquerda (0,9-2,7%) ficará à sua frente.
Já António Filipe, candidato apoiado pelo PCP (0,4-2,0%) e Jorge Pinto, do Livre, podem mesmo ficar atrás de Manuel João.
As margens são muito curtas entre os candidatos fora dos cinco primeiros.
