Mariana Leitão: "Há vários candidatos que valem bastante menos do que os partidos que os apoiaram"

18 jan, 2026 - 22:42 • Redação com Lusa
A presidente da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, assumiu pouco depois de serem conhecidas as primeiras projeções ainda ter esperança de que o candidato presidencial Cotrim Figueiredo, apoiado pelo partido, passe à segunda volta.
Questionada sobre Cotrim Figueiredo valer mais do que a IL, Mariana Leitão disse que é algo que a deixa extremamente contente.
"Eu ficaria preocupada se fosse ao contrário como se verificou já que há vários candidatos que valem bastante menos do que os partidos que os apoiaram", concluiu.
A líder da IL, que chegou ao quartel-general da candidatura de Cotrim Figueiredo pouco antes das 22:00, reafirmou, perante a insistência dos jornalistas, que acredita que Cotrim Figueiredo consiga passar à segunda volta.
"Ainda há uma possibilidade, eu tenho essa esperança, ainda há uma possibilidade de João Cotrim Figueiredo estar na segunda volta e, portanto, eu vou manter essa esperança até ao final", afirmou Mariana Leitão.
"Eu, sinceramente, em relação aos resultados nós ainda não temos os resultados finais, é cedo para estarmos ainda a assumir grandes discursos proclamatórios e, portanto, eu gostava mesmo de aguardar com serenidade", retorquiu.
Presidenciais 2026
Pela segunda vez na história das eleições presiden(...)
Além disso, Mariana Leitão saudou a diminuição da abstenção o que mostra que as pessoas estão mis interessadas, mais convictas e com mais vontade de participar democraticamente.
"Deixe-me começar por deixar uma nota de agradecimento aos portugueses que, sem dúvida, saíram do sofá e vieram votar, uma votação expressiva e taxas de abstenção reduzidas em relação aos últimos 20 anos", assinalou.
Em sua opinião, a campanha de Cotrim Figueiredo, que "foi extraordinária, mobilizadora, de esperança e de futuro", contribuiu para que as pessoas também "saíssem do sofá" e fossem votar.
Cotrim Figueiredo, que chegou acompanhado de um dos quatro filhos à unidade hoteleira onde está a passar a noite eleitoral, não quis prestar declarações à entrada seguindo, em passo acelerado, em direção ao elevador onde, quando questionado sobre se estava confiante, respondeu apenas muito.
Durante a campanha eleitoral, Cotrim Figueiredo insistiu, sobretudo na última semana, de que ter Seguro e Ventura numa eventual segunda volta seria uma "tragédia".
Presidenciais 2026
Depois de uma primeira semana em crescendo, a camp(...)