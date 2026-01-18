Mariana Leitão: "Há vários candidatos que valem bastante menos do que os partidos que os apoiaram"

A presidente da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, assumiu pouco depois de serem conhecidas as primeiras projeções ainda ter esperança de que o candidato presidencial Cotrim Figueiredo, apoiado pelo partido, passe à segunda volta.

Questionada sobre Cotrim Figueiredo valer mais do que a IL, Mariana Leitão disse que é algo que a deixa extremamente contente.

"Eu ficaria preocupada se fosse ao contrário como se verificou já que há vários candidatos que valem bastante menos do que os partidos que os apoiaram", concluiu.

A líder da IL, que chegou ao quartel-general da candidatura de Cotrim Figueiredo pouco antes das 22:00, reafirmou, perante a insistência dos jornalistas, que acredita que Cotrim Figueiredo consiga passar à segunda volta.



"Ainda há uma possibilidade, eu tenho essa esperança, ainda há uma possibilidade de João Cotrim Figueiredo estar na segunda volta e, portanto, eu vou manter essa esperança até ao final", afirmou Mariana Leitão.

"Eu, sinceramente, em relação aos resultados nós ainda não temos os resultados finais, é cedo para estarmos ainda a assumir grandes discursos proclamatórios e, portanto, eu gostava mesmo de aguardar com serenidade", retorquiu.