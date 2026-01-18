Marques Mendes assume derrota: "A responsabilidade é minha, toda minha e apenas minha"

Sem membros do Governo na sala, o candidato presidencial Marques Mendes, apoiado por PSD e CDS, assumiu a derrota nas eleições deste domingo.

"A responsabilidade é minha, toda minha e apenas minha", declarou Marques Mendes.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O candidato disse que tomou a decisão de se candidatar após uma profunda "reflexão pessoal e política", mas "os portugueses escolheram e não me escolheram a mim".

"Respeitarei sempre a escolha soberana dos portugueses, não ficou amargura, nem ressentido. Gosto muito do meu país, honrou-me muito servi-lo e ser candidato a Presidente da República."

Marques Mendes tentou descolar o PSD desta derrota na primeira volta das presidenciais. Afirmou que esta candidatura foi sua e, por isso, assume "por inteiro a responsabilidade por este resultado”.

Numa declaração sem direito a perguntas dos jornalistas, o antigo líder do PSD adiantou que não vai apoiar publicamente qualquer candidato na segunda volta.

"Quero felicitar os candidatos que passam à segunda volta e dizer que não vou fazer o endosso dos votos que me foram hoje confiados", afirmou Marques Mendes.

[em atualização]