Montenegro: PSD não apoia Seguro nem Ventura na segunda volta

Nem António José Seguro nem André Ventura. O PSD não vai apoiar qualquer candidato na segunda volta das eleições presidenciais, anunciou este domingo o líder do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro. "Não vale a pena andarem com jogos políticos", afirmou. "Na segunda volta não estará representado o nosso espaço político, aceitamos essa escolha com humildade democrática. O PSD não estará envolvido na campanha, não emitiremos nenhuma indicação, nem é suposto fazê-lo”, declarou Montenegro, na sede do partido, em Lisboa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A posição do líder do PSD foi conhecido minutos depois de Luís Marques Mendes, o candidato apoiado pelos sociais-democratas, ter assumido a derrota na primeira volta das eleições presidenciais deste domingo. "Quero dizer, com toda a tranquilidade, que faremos aquilo que foi a vontade dos portugueses. O PSD foi escolhido para governar o país e é isso que fará nas próximas três semanas, como de resto nos próximos anos", salientou Luís Montenegro.

Luís Montenegro saudou o "aumento da participação" dos eleitores portugueses nas eleições e felicitou, em nome do PSD, "todos os candidatos, em particular os que vão disputar a segunda volta: António José Seguro, que representa o espaço à esquerda do PSD, e André Ventura, que representa o espaço à direita do PSD". Perante os resultados ainda provisórios, que apontam para a vitória de Seguro e colocam Ventura em segundo lugar, à frente de Cotrim de Figueiredo, Montenegro conclui que o espaço político do PSD "não estará representado na segunda volta".

