Montenegro: PSD não apoia Seguro nem Ventura na segunda volta

18 jan, 2026 - 21:33 • Ricardo Vieira
Nem António José Seguro nem André Ventura. O PSD não vai apoiar qualquer candidato na segunda volta das eleições presidenciais, anunciou este domingo o líder do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro. "Não vale a pena andarem com jogos políticos", afirmou.
"Na segunda volta não estará representado o nosso espaço político, aceitamos essa escolha com humildade democrática. O PSD não estará envolvido na campanha, não emitiremos nenhuma indicação, nem é suposto fazê-lo”, declarou Montenegro, na sede do partido, em Lisboa.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A posição do líder do PSD foi conhecido minutos depois de Luís Marques Mendes, o candidato apoiado pelos sociais-democratas, ter assumido a derrota na primeira volta das eleições presidenciais deste domingo.
"Quero dizer, com toda a tranquilidade, que faremos aquilo que foi a vontade dos portugueses. O PSD foi escolhido para governar o país e é isso que fará nas próximas três semanas, como de resto nos próximos anos", salientou Luís Montenegro.
Presidenciais 2026
A Renascença preparou uma emissão especial para ac(...)
Luís Montenegro saudou o "aumento da participação" dos eleitores portugueses nas eleições e felicitou, em nome do PSD, "todos os candidatos, em particular os que vão disputar a segunda volta: António José Seguro, que representa o espaço à esquerda do PSD, e André Ventura, que representa o espaço à direita do PSD".
Perante os resultados ainda provisórios, que apontam para a vitória de Seguro e colocam Ventura em segundo lugar, à frente de Cotrim de Figueiredo, Montenegro conclui que o espaço político do PSD "não estará representado na segunda volta".
O resultado de Marques Mendes foi penalizado pela "divisão de votos que não ocorreu nos espaços" políticos mais à esquerda e à direita do PSD.
O líder social-democrata congratula-se pela "forma particularmente empenhada e honrosa como Luís Marques Mendes se apresentou aos portugueses, colocando todo o seu conhecimento, experiência à disposição de Portugal".
A derrota de Marques Mendes foi também uma derrota do PSD? “Sinto que é uma escolha legítima, sinto que a nossa opção não teve acolhimento, assumo esse resultado e essa responsabilidade, com a mesma tranquilidade com que nas últimas quatro opções presidenciais a opção deste espaço político teve uma opção diferente. às Vezes ganhamos outras vezes não ganhamos”, respondeu Montenegro.