Patriarca de Lisboa diz que votar "é um ato cívico" com valores humanistas

O Patriarca de Lisboa considera que votar é "um ato cívico" e que representa uma sociedade com valores humanistas.

D. Rui Valério apela a um "voto em consciência" dos eleitores na escolha para Presidente da República que se realiza este domingo.

Para o Patriarca, as semanas de campanha deram "matéria suficiente" aos portugueses para que conseguissem formar uma opinião.

Também o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, apela à “participação responsável de todos os cidadãos nas eleições presidenciais, deste domingo”.

Em declarações à Renascença, D. José Ornelas lembra que "a abstenção é deixar os nossos direitos por mãos alheias".

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, este domingo, numas eleições para a Presidência da República muito disputadas e com recorde de 11 candidatos.

As mesas de voto abrem às 08h00 e encerram às 19h00, em Portugal Continental e na Madeira, fechando uma hora depois nos Açores, devido à diferença horários.