Presidenciais 2026: Saiba aqui qual é o seu local de voto

18 jan, 2026 - 00:46 • Ricardo Vieira
As eleições presidenciais acontecem neste domingo. A autoridades disponibilizam várias formas para saber qual é o local de voto e a assembleia e mesa onde votar. Neste dia, mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o novo Presidente da República, que vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa.
Um número recorde de 11 candidatos estão envolvidos na corrida a Belém. Por ordem no boletim de voto: André Pestana, Jorge Pinto, Manuel João Vieira, Catarina Martins, João Cotrim de Figueiredo, Humberto Correia, António José Seguro, Luís Marques Mendes, André Ventura, António Filipe e Henrique Gouveia e Melo.
Mas, atenção. No boletim de voto constam 14 nomes, incluindo três, cujas candidaturas não foram aceites pelo Tribunal Constitucional devido a irregularidades processuais.
Os eleitores que têm dúvidas ou não sabem onde é a sua assembleia de voto têm várias formas de conhecer essa informação.
Se não tiver nenhum documento, poderá votar se duas pessoas atestarem a sua identidade ou se for reconhecido pelos membros da mesa de voto.
Quem mudou recentemente de morada, mas ainda não atualizou o Cartão de Cidadão, terá de votar no local correspondente à morada antiga.
Se tiver pedido para votar antecipadamente, mas não o fez, pode votar no domingo como qualquer outro eleitor, no local onde está recenseado, bastando apresentar o documento de identificação.
No caso de engano ao preencher o boletim de voto, deve devolvê-lo à mesa e solicitar outro. Também pode inutilizá-lo, preenchendo todos os quadrados, sendo o voto automaticamente anulado.
Para o sufrágio de hoje estão inscritos 11.039.672 eleitores, mais 174.662 do que nas eleições presidenciais de 2021.
As assembleias de voto estão abertas entre as 8h00 e as 19h00.