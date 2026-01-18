Ouvir
Presidenciais. Afluência às 16h00 semelhante à de 2006

18 jan, 2026 - 17:09 • Miguel Marques Ribeiro

Afluência superior às últimas Presidenciais, em que, à mesma hora, se registava uma afluência de 35,4%.

Até às 16h00, hora de Lisboa, 45,51% dos eleitores tinham votado nas Presidenciais. Desde 2006 que não existia uma afluência tão significativa. Nesse ano tinham votado 45,6% dos eleitores inscritos até à mesma hora.

Os dados foram publicados pela secretaria-geral do Ministério da Administração Interna e são superiores à afluência das últimas Presidenciais que, em 2021, à mesma hora, se que ficou nos 35,4%.

O número de votantes registado este ano, até às 16h00, é idêntico ao total registado no acto eleitotal anterior (45,5%), o que indicia uma boa participação.

As eleições de 2006, que terminaram com a eleição de Aníbal Cavaco Silva para um primeiro mandato, tiveram a maior afluência dos últimos 20 anos, com uma participação de 62,6% e mais de 5,5 milhões de portugueses a votarem.

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, este domingo, numas eleições para a Presidência da República muito disputadas e com recorde de 11 candidatos.

As mesas de voto abrem às 8h00 e encerram às 19h00, em Portugal Continental e na Madeira, fechando uma hora depois nos Açores, devido à diferença horários.

A Renascença acompanha as Presidenciais de 2026 ao minuto.

