Presidenciais em direto. Veja a emissão especial

Este domingo, a decisão é dos portugueses e as eleições presidenciais entram no seu momento decisivo com uma emissão especial da Renascença. A partir das 19h, na rádio, no site e em video, no Youtube da Renascença. Os resultados, as reações e a leitura política, com análise em tempo real e comentário de Henrique Monteiro, das duplas João Soares e Diogo Feio, Eduardo Cabrita e André Coelho Lima, Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco, e da politóloga Teresa Ruel.

  • Noticiário das 18h
  • 18 jan, 2026
Em Destaque
18 jan, 2026 - 18:48

Veja a emissão especial da Renascença.

