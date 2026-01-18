Ouvir
Presidenciais 2026

Presidenciais. Melhor afluência às urnas até às 12h00 em 20 anos

18 jan, 2026 - 13:00 • João Malheiro

Afluência superior às últimas Presidenciais, em que, à mesma hora, só se registava uma afluência de 17,07%.

Até às 12h00, hora de Lisboa, 21,18% dos eleitores tinham votado nas Presidenciais. É a maior afluência, a esta hora, em 20 anos, neste tipo de eleição.

Os dados foram publicados pela secretaria-geral do Ministério da Administração Interna e são superiores à afluência das últimas Presidenciais, em 2021, à mesma hora, que ficou nos 17,07%.

As eleições de 2021, em que Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito num contexto de restrições devido à pandemia da Covid-19, acabaram por ser as Presidenciais com a maior taxa de abstenção, de 60,74%.

Anteriormente, a melhor afluência às urnas até ao 12h00, desde que há registo, era relativa às Presidenciais de 2006, em que 19,32% dos eleitores já tinham votado. Nesse escrutínio eleitoral, Cavaco Silva foi eleito Presidente da República pela primeira vez.

Nessas eleições, a taxa de participação nacional foi de 62,6%, com mais de 5,5 milhões de portugueses a votarem.

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, este domingo, numas eleições para a Presidência da República muito disputadas e com recorde de 11 candidatos.

As mesas de voto abrem às 8h00 e encerram às 19h00, em Portugal Continental e na Madeira, fechando uma hora depois nos Açores, devido à diferença horários.

A Renascença acompanha as Presidenciais de 2026 ao minuto.

