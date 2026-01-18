Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 18 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

CNE

Presidenciais. Processo eleitoral decorre "em perfeita normalidade"

18 jan, 2026 - 12:26 • João Malheiro

Porta-voz da CNE comentou, igualmente, o facto de haver 14 candidatos no boletim de voto, apesar de apenas 11 candidaturas estarem validadas.

A+ / A-

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) referiu que "o processo eleitoral está a decorrer em perfeita normalidade", pouco depois do meio-dia, deste domingo.

Em declarações à RTP, o porta-voz da CNE, André Wemans, comentou igualmente o facto do boletim de voto apresentar 14 candidatos, apesar de apenas 11 serem válidos, indicando que "houve necessidade de imprimir boletins para chegar a tempo do voto antecipado.

"Não foi possível esperar pela decisão final", justificou.

O porta-voz da CNE garante que a informação está a ser divulgadas nos vários locais de voto e acredita que os eleitores terão isso em conta antes de depositarem o seu voto nas urnas.

Os primeiros dados relativos à afluência às urnas nestas eleições Presidenciais vão ser conhecidos às 13h00 de Lisboa.

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, este domingo, numas eleições para a Presidência da República muito disputadas e com recorde de 11 candidatos.

As mesas de voto abrem às 8h00 e encerram às 19h00, em Portugal Continental e na Madeira, fechando uma hora depois nos Açores, devido à diferença horários.

A Renascença acompanha as Presidenciais de 2026 ao minuto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 18 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João