Presidenciais. Processo eleitoral decorre "em perfeita normalidade"

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) referiu que "o processo eleitoral está a decorrer em perfeita normalidade", pouco depois do meio-dia, deste domingo.

Em declarações à RTP, o porta-voz da CNE, André Wemans, comentou igualmente o facto do boletim de voto apresentar 14 candidatos, apesar de apenas 11 serem válidos, indicando que "houve necessidade de imprimir boletins para chegar a tempo do voto antecipado.

"Não foi possível esperar pela decisão final", justificou.

O porta-voz da CNE garante que a informação está a ser divulgadas nos vários locais de voto e acredita que os eleitores terão isso em conta antes de depositarem o seu voto nas urnas.

Os primeiros dados relativos à afluência às urnas nestas eleições Presidenciais vão ser conhecidos às 13h00 de Lisboa.

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, este domingo, numas eleições para a Presidência da República muito disputadas e com recorde de 11 candidatos.

As mesas de voto abrem às 8h00 e encerram às 19h00, em Portugal Continental e na Madeira, fechando uma hora depois nos Açores, devido à diferença horários.

A Renascença acompanha as Presidenciais de 2026 ao minuto.