Projeções mostram Seguro à frente, Ventura e Cotrim disputam lugar na segunda volta

18 jan, 2026 - 20:00 • Diogo Camilo

Pela segunda vez na história das eleições presidenciais, depois de 1986, haverá um segundo ato eleitoral para decidir o próximo Presidente da República. Projeções mostram António José Seguro em primeiro e André Ventura e Cotrim de Figueiredo em luta pelo segundo lugar, com vantagem para o candidato apoiado pelo Chega.

As quatro sondagens à boca das eleições presidenciais mostram que haverá uma segunda volta pela segunda vez em Portugal, com António José Seguro na frente de todas as projeções e uma segunda vaga a ser disputada entre André Ventura e João Cotrim de Figueiredo.

O candidato apoiado pelo PS lidera todas as estimativas, com projeções a ultrapassarem os 30% e sem empates técnicos com mais nenhum candidato. Mas em duas das projeções, o segundo candidato mais votado, que é Ventura, surge em empate técnico com Cotrim em duas delas.

Na projeção da Intercampus para a CMTV e o Now, Seguro tem um resultado num intervalo entre os 29,6% e os 33,6%, enquanto André Ventura não vai além dos 25%. O candidato apoiado pelo Chega está também destacado no segundo lugar, não tendo menos do que 21%, enquanto Cotrim de Figueiredo é terceiro, com uma votação entre os 13,9% e os 17,9%.

Gouveia e Melo está em empate técnico com Cotrim, mas sem hipóteses de chegar à segunda volta, tal como Luís Marques Mendes, que não vai além dos 12%.

Mas, na projeção da Universidade Católica para a RTP, Cotrim de Figueiredo está em empate técnico com Ventura, com a sondagem à boca das urnas a dar-lhe entre 17% e 21%, enquanto Ventura tem entre 20% e 24%.

Seguro tem uma liderança grande, entre os 30% e os 35%, enquanto Gouveia e Melo tem entre os 11 e os 17%. Marques Mendes está entre os 7% e os 13%.

Na projeção da TVI e SIC, feita pela Pitagórica e GfK- Metris, António José Seguro também surge no primeiro lugar, com resultado entre os 30,8% e os 35,2%.

Já André Ventura tem entre os 19,9% e os 24,1%, estando em empate técnico com Cotrim por apenas duas décimas, com intervalos entre 16,3% e 20,1%.

Nas três sondagens, António Filipe e Catarina Martins surgem com menos de 3%, enquanto Manuel João Vieira tem projeções a darem-lhe menos de 2% e Jorge Pinto menos de 1%, tal como André Pestana e Humberto Correia.

