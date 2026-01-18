Ouvir
Seguro ou Ventura, quem venceu no meu distrito e no meu concelho? Veja o mapa

18 jan, 2026 - 21:55 • Eduardo Soares da Silva , Diogo Camilo

Apenas os dois candidatos que vão à segunda volta venceram distritos. Triunfo de Seguro é geral e nacional, Ventura voltou a dominar Faro e conquistou a Madeira.

O socialista António José Seguro foi o vencedor em quase todos os círculos eleitorais do território nacional nas Presidenciais de 2026.

O candidato apoiado pelo Partido Socialista venceu 18 dos 20 círculos eleitorais. André Ventura conquistou apenas Faro em Portugal Continental, distrito onde o Chega já tinha vencido nas últimas eleições legislativas.

A Madeira também optou por André Ventura, que venceu convincentemente com mais 14 mil votos do que Seguro, que foi o segundo mais votado.

Portalegre foi o distrito mais renhido, com triunfo de Seguro por 60 votos de diferença para André Ventura. Santarém viu um cenário semelhante, com o socialista a receber cerca 250 votos a mais do que o líder do Chega.

No estrangeiro, André Ventura foi o mais votado no continente europeu, africano e americano e Marques Mendes na Ásia e Oceânia.

