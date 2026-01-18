Ouvir
Seguro: "Serei o Presidente de todos os portugueses"

18 jan, 2026 - 23:56 • Fábio Monteiro

António José Seguro venceu este domingo a primeira volta das eleições presidenciais com 31,14% dos votos e vai enfrentar André Ventura numa segunda volta marcada para 8 de fevereiro. Apresentando-se como um candidato “livre” e “sem amarras”, Seguro apelou à união de “todos os democratas, progressistas e humanistas” para derrotar “o extremismo e quem semeia ódio e divisão entre os portugueses”.

[Em atualização]

António José Seguro venceu este domingo a primeira volta das eleições presidenciais com 31,14% dos votos e vai disputar a segunda volta com André Ventura, que obteve 23,48%.

No discurso de vitória, o antigo secretário-geral do PS sublinhou a natureza “independente” da sua candidatura e , sem nunca mencionar Ventura, apelou à mobilização contra o extremismo.

“Somos um só povo, uma só nação, um só Portugal plural e inclusivo, respeitador das liberdades de cada um e solidário nas nossas necessidades comuns”, disse.

Segundo Seguro, o resultado alcançado revela o apoio de diferentes quadrantes políticos. “Recebi votos oriundos de todos os campos políticos, o que reforça ainda mais a natureza independente desta candidatura.” E acrescentou: “Sou livre, vivo sem amarras e assim agirei como Presidente da República.”

Num discurso dirigido a PSD, IL e CDS, António José Seguro lançou um apelo: “Convido todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a juntarem-se a nós para, unidos, derrotarmos o extremismo e derrotarmos quem semeia ódio e divisão entre os portugueses.”

Apesar de já contar (previsivelmente) com o apoio do Livre, Bloco de Esquerda e PCP, o candidato rejeitou rótulos partidários: “Esta não é uma candidatura partidária, nem nunca será. É a casa de todos os democratas que, num momento difícil do nosso país, se unem para preservar o fundamental.”

