Ventura: Segunda volta é uma “luta do espaço socialista contra o espaço não socialista”

18 jan, 2026 - 23:44 • João Carlos Malta
André Ventura estava a analisar os resultados da primeira volta, mas era a segunda volta que tinha na cabeça. Nela, Ventura diz que se travará uma “luta do espaço socialista contra o espaço não socialista”.
Na sede de campanha em Lisboa, o candidato do Chega entrou numa sala em apoteose de braços no ar em "V" de vitória. Ventura não tem dúvidas de que a “direita não perdeu estas eleições, a direita ganhou”. E garante que só perderá as eleições, daqui a três semanas, “por egoísmo do PSD ou dos liberais”.
E pediu aos sociais-democratas e à IL que escolham “entre os socialistas ou os que querem realmente fazer reformas em Portugal”.
A votação a 8 de fevereiro será, segundo André Ventura, uma escolha entre “um socialista e um não socialista”. Nem o primeiro-ministro, Luís Montenegro, nem o candidato da IL, João Cotrim Figueiredo, deram apoio a qualquer um dos dois candidatos que vão disputar a segunda volta.
E Ventura promete combater o socialismo, porque “o socialismo mata, o socialismo corrompe, não quero socialismo em Portugal”.
“E quis o destino por sua ironia, que acabássemos a disputar a reta final destas eleições precisamente com o candidato socialista. E este candidato socialista, que disputará connosco as eleições, defende tudo ao contrário do que nós defendemos ”, assume.
Presidenciais 2026
"O PSD não estará envolvido na campanha, não emiti(...)
Depois enumerou o que na sua opinião, o distingue de Seguro. “[Ele] quer mais impostos para distribuir mais subsídios, coisa que não aceitamos. Quer continuar a sufocar as empresas com mais burocracia, coisa que não queremos. Quer mais imigração descontrolada, coisa que não queremos. Quer menos segurança e mais descontrolo na nossa justiça, coisa que não queremos”.
O líder do Chega teve nestas eleições 23,48%, mais de 1,3 milhões de votos, e só foi batido por António José Seguro, que obteve 31,1% e quase 1,8 milhões de votos.
O candidato do Chega diz que o país que há 40 anos não tinha uma segunda volta nestas eleições “despertou”.
“E despertou apesar de tudo. Despertou de norte a sul e deixem-me dizer-vos isto, que olhando para o mapa eleitoral fica tão evidente que os portugueses não quiseram saber do que lhes disse o líder do PSD, da Iniciativa Liberal ou quaisquer outros”, resumiu.
Ventura gritou ainda vitória contra Montenegro e o PSD e disse ser o líder da direita. “Conseguimos derrotar o candidato do Governo e do montenegrismo, conseguimos derrotar o candidato que se dizia liberal, mas tinha estado sempre na agenda globalista, na agenda woke, na agenda contra Portugal, procurando dizer que queria liderar esse espaço da direita e apesar de tudo fizemos campanha sem picardia pessoal, sem ofensa”.
De seguida, virou-se de novo para Seguro para dizer que a luta que “começa daqui a meia hora mobiliza-me mais do que qualquer outra luta que pudéssemos travar com qualquer outro adversário”.
“Porquê? Porque António José Seguro é, precisamente, o representante máximo, o representante de tudo aquilo que nós não queremos e de tudo aquilo que o país não deve aceitar. Por isso, estas eleições do dia 8 de Fevereiro não vão ser só uma luta do Chega contra o PS. Vão ser uma luta do espaço não socialista contra o espaço socialista em Portugal”, rematou.
E terminou a bater no PS, no socialismo e nos socialistas: “Nós não queremos o regresso de António Costa a Portugal. E por isso, esse país que não quer José Sócrates, que não quer António Costa, esse país que rejeita Ferro Rodrigues, esse país que não quer a degradação do socialismo, esse país só tem uma escolha agora. E essa escolha sou eu, meus caros, desde o início ao fim desta campanha, procurar dizer que há uma escolha segura, não Seguro, mas uma escolha segura, em relação a esta segunda volta”.