Ventura: Segunda volta é uma “luta do espaço socialista contra o espaço não socialista”

André Ventura estava a analisar os resultados da primeira volta, mas era a segunda volta que tinha na cabeça. Nela, Ventura diz que se travará uma “luta do espaço socialista contra o espaço não socialista”. Na sede de campanha em Lisboa, o candidato do Chega entrou numa sala em apoteose de braços no ar em "V" de vitória. Ventura não tem dúvidas de que a “direita não perdeu estas eleições, a direita ganhou”. E garante que só perderá as eleições, daqui a três semanas, “por egoísmo do PSD ou dos liberais”. E pediu aos sociais-democratas e à IL que escolham “entre os socialistas ou os que querem realmente fazer reformas em Portugal”. A votação a 8 de fevereiro será, segundo André Ventura, uma escolha entre “um socialista e um não socialista”. Nem o primeiro-ministro, Luís Montenegro, nem o candidato da IL, João Cotrim Figueiredo, deram apoio a qualquer um dos dois candidatos que vão disputar a segunda volta. E Ventura promete combater o socialismo, porque “o socialismo mata, o socialismo corrompe, não quero socialismo em Portugal”. “E quis o destino por sua ironia, que acabássemos a disputar a reta final destas eleições precisamente com o candidato socialista. E este candidato socialista, que disputará connosco as eleições, defende tudo ao contrário do que nós defendemos ”, assume.

Depois enumerou o que na sua opinião, o distingue de Seguro. “[Ele] quer mais impostos para distribuir mais subsídios, coisa que não aceitamos. Quer continuar a sufocar as empresas com mais burocracia, coisa que não queremos. Quer mais imigração descontrolada, coisa que não queremos. Quer menos segurança e mais descontrolo na nossa justiça, coisa que não queremos”. O líder do Chega teve nestas eleições 23,48%, mais de 1,3 milhões de votos, e só foi batido por António José Seguro, que obteve 31,1% e quase 1,8 milhões de votos. O candidato do Chega diz que o país que há 40 anos não tinha uma segunda volta nestas eleições “despertou”. “E despertou apesar de tudo. Despertou de norte a sul e deixem-me dizer-vos isto, que olhando para o mapa eleitoral fica tão evidente que os portugueses não quiseram saber do que lhes disse o líder do PSD, da Iniciativa Liberal ou quaisquer outros”, resumiu.