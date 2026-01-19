Humberto Correia é o candidato com o pior resultado em presidenciais de sempre

19 jan, 2026 - 01:05 • Diogo Camilo
Este domingo, também se fez história entre os candidatos mais pequenos. Nas eleições presidenciais mais concorridas, com onze candidatos (e três candidaturas rejeitadas) sobraram poucos votos para Humberto Correia, o mais desconhecido de todos os que foram a votos.
Ao todo, o candidato natural de Olhão recolheu apenas 0,08% do total de votos, ou seja: apenas 4.622 pessoas — o equivalente à população do concelho de Mêda, na Guarda, em relação a todo o país.
Ou seja, o candidato conseguiu menos votos no dia de eleições do que as 7.500 assinaturas que teve de entregar para formalizar candidatura a estas presidenciais.
Humberto Correia, pintor de rua e que percorreu o país vestido de D. Afonso Henriques, teve o seu melhor resultado numa freguesia de Peso da Régua: em Fontelas, o candidato teve 26 votos e 7,54%, apenas menos quatro votos que Cotrim de Figueiredo, numa freguesia vencida por Seguro.
Outro dos grandes resultados aconteceu em União das Freguesias de Montalegre e Padroso, em Montalegre, com 21 votos e 2,13%. No concelho onde nasceu, Olhão, o candidato teve apenas 0,35% dos votos, com Ventura a vencer com 36,28%
Até agora, em 50 anos de presidenciais, o candidato com o pior resultado tinha sido Cândido Ferreira, quando teve apenas 10.609 votos nas presidenciais de 2016. Mas em relação à quantidade de pessoas que votaram, há um candidato que fez pior: António Aires Rodrigues, nas presidenciais de 1980, que teve 0,22% dos votos, que corresponderam a 12.745 votos.
André Pestana, nestas presidenciais, conseguiu superar este registo e ter o segundo pior resultado em percentagem nas eleições presidenciais, com 0,19%, e o terceiro pior resultado em total de votos, com 10.893 pessoas a colocarem a cruz no seu nome.
O candidato teve os seus melhores resultados no consulado do Quénia, com 8,33% dois votos tantos como Jorge Pinto e mais do que Gouveia e Melo.