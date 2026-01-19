Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 19 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Humberto Correia é o candidato com o pior resultado em presidenciais de sempre

19 jan, 2026 - 01:05 • Diogo Camilo

Candidato que percorreu o país vestido de D. Afonso Henriques conseguiu apenas 4.622 votos, com apenas 0,08%. Na freguesia de Fontelas, em Peso da Régua, só teve menos quatro votos que Cotrim de Figueiredo. Já André Pestana teve o segundo pior resultado em presidenciais, mas no consulado do Quénia teve mais um voto que Gouveia e Melo.

A+ / A-

Este domingo, também se fez história entre os candidatos mais pequenos. Nas eleições presidenciais mais concorridas, com onze candidatos (e três candidaturas rejeitadas) sobraram poucos votos para Humberto Correia, o mais desconhecido de todos os que foram a votos.

Ao todo, o candidato natural de Olhão recolheu apenas 0,08% do total de votos, ou seja: apenas 4.622 pessoas — o equivalente à população do concelho de Mêda, na Guarda, em relação a todo o país.

Ou seja, o candidato conseguiu menos votos no dia de eleições do que as 7.500 assinaturas que teve de entregar para formalizar candidatura a estas presidenciais.

Humberto Correia, pintor de rua e que percorreu o país vestido de D. Afonso Henriques, teve o seu melhor resultado numa freguesia de Peso da Régua: em Fontelas, o candidato teve 26 votos e 7,54%, apenas menos quatro votos que Cotrim de Figueiredo, numa freguesia vencida por Seguro.

Outro dos grandes resultados aconteceu em União das Freguesias de Montalegre e Padroso, em Montalegre, com 21 votos e 2,13%. No concelho onde nasceu, Olhão, o candidato teve apenas 0,35% dos votos, com Ventura a vencer com 36,28%

Até agora, em 50 anos de presidenciais, o candidato com o pior resultado tinha sido Cândido Ferreira, quando teve apenas 10.609 votos nas presidenciais de 2016. Mas em relação à quantidade de pessoas que votaram, há um candidato que fez pior: António Aires Rodrigues, nas presidenciais de 1980, que teve 0,22% dos votos, que corresponderam a 12.745 votos.

André Pestana, nestas presidenciais, conseguiu superar este registo e ter o segundo pior resultado em percentagem nas eleições presidenciais, com 0,19%, e o terceiro pior resultado em total de votos, com 10.893 pessoas a colocarem a cruz no seu nome.

O candidato teve os seus melhores resultados no consulado do Quénia, com 8,33% dois votos tantos como Jorge Pinto e mais do que Gouveia e Melo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 19 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João