Em Destaque
Eleições

Legislativas vs. Presidenciais. Seguro vale mais do que o PS e Ventura perdeu votos

19 jan, 2026 - 09:03 • André Rodrigues

Marques Mendes conseguiu 637 mil votos, quando, nas últimas legislativas, a AD venceu com mais de dois milhões de eleitores.

António José Seguro vale mais 300 mil votos do que o PS nas últimas legislativas. O candidato foi a escolha de cerca de um milhão e 760 mil eleitores. Nas últimas legislativas, o PS alcançou pouco mais de 1 milhão e 400 mil votos.

Já André Ventura - o outro candidato da segunda volta - perde votos em relação ao Chega. Uma diferença de 111 mil votos em relação às eleições de maio do ano passado.

Entre os que ficaram fora da corrida, as perdas mais significativas da noite são as de Marques Mendes: conseguiu 637 mil votos, quando nas últimas legislativas, a AD venceu com mais de dois milhões de eleitores.

Significa isto que aquilo que a AD capitalizou em maio do ano passado ficou desta vez disperso por 4 candidaturas: Marques Mendes, Ventura, Cotrim de Figueiredo e António José Seguro, que também foi buscar eleitores ao centro-direita

Igualmente forte é a queda do PCP. Na comparação com o resultado alcançado pela CDU nas últimas legislativas, António Filipe alcançou cerca de metade dos votos. Foi o pior resultado de sempre de um candidato apoiado pelo Partido Comunista.

Numa eleição presidencial que teve menos 550 mil votantes do que as legislativas do ano passado.

