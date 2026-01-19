Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 19 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

SNS

Ministra da Saúde rejeita relação entre três mortes e prestação de socorro

19 jan, 2026 - 16:16 • Lusa

Ana Paula Martins revela que os casos das três pessoas que morreram a aguardar socorro "estão a ser investigados". Para já, a ministra descarta qualquer associação. "Até termos um relatório, não há uma relação entre estes infelizes desfechos fatais e o socorro."

A+ / A-

A ministra da Saúde disse esta segunda-feira não existir, no momento, uma relação entre as três mortes que aconteceram após chamadas para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a prestação de socorro.

"Até termos um relatório que aponte se houve ou não falhas associadas a três desfechos fatais - que não podemos deixar de lamentar - não há, neste momento, uma relação entre estes infelizes desfechos fatais e o socorro", afirmou Ana Paula Martins, durante uma intervenção no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A governante lembrou que os três casos "estão a ser investigados", sendo que todos eles estão a ser averiguados pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e pelo INEM e um deles também pelo Ministério Público (MP).

No início do mês, pelo menos três pessoas morreram depois de terem ligado para o INEM a pedir socorro e os meios não terem chegado a tempo.

O INEM, que abriu uma auditoria sobre um dos casos, rejeitou responsabilidades e apontou a falta de meios e a retenção de macas nos hospitais.

Morte à espera do INEM. Ministério Público avança com inquérito e autópsia

Morte à espera do INEM. Ministério Público avança com inquérito e autópsia

Homem de 78 anos morreu depois de esperar quase tr(...)

A ministra lembrou ainda que "houve dias em que o INEM chegou a atingir os 5.500 pedidos de socorro e teve um tempo médio de resposta de 20/30 segundos", a par de "uma taxa de acionamento muitíssimo elevada".

"É importante que se conheçam rapidamente os resultados", frisou.

"Estou todos os dias a aguardar pelo que é preciso aguardar, mas não estou sentada a aguardar. Estamos a trabalhar para que as coisas sejam cada vez melhores", disse a ministra.

Questionada sobre se não seria já tempo de haver resultados relativamente ao trabalho, Ana Paula Martins assegurou que existem.

"E há resultados. Compreendo é que é muito mais fácil propalar noticias menos boas. Percebo perfeitamente que têm de ser divulgadas. Mas as que são boas ninguém as propala", observou.

A 8 de janeiro, a propósito dos três casos, o primeiro-ministro referiu uma "reforma profunda do INEM que está em curso" para que haja "uma mais rápida resposta do serviço de emergência médica".

"Estamos já a implementar a modernização tecnológica dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e a alteração do sistema de triagem. Em 2026, prosseguiremos a reforma estrutural da saúde para garantir uma resposta rápida, eficaz e humana em todo o território", prosseguiu.

A comissão de trabalhadores do INEM recusou a 7 de janeiro ser "bode expiatório de falhas do SNS", atribuindo à retenção de macas das ambulâncias nas urgências hospitalares a indisponibilidade de meios para socorro, como no caso do Seixal.

Um homem morreu no Seixal (Setúbal), depois de ter esperado três horas por meios de socorro que deviam ter chegado no máximo em uma hora, de acordo com a prioridade atribuída.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 19 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João