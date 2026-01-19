Montenegro não quis escolher entre Ventura e Seguro, mas personalidades da Direita anunciam apoio ao socialista

Montenegro não escolheu nem Seguro, nem Ventura. Marques Mendes não endossou os votos que lhe "foram confiados", e Cotrim falou de uma escolha péssima entre os dois candidatos que passaram à segunda volta das presidenciais. Mas no “day after” da noite eleitoral, alguns pesos pesados da Direita estão já a posicionar-se para a escolha a 8 de fevereiro. E a balança está a pender para o candidato apoiado pelo PS. Mas antes destes apoios, nota para a manutenção do silêncio de Passos Coelho. "Não desejo fazer qualquer comentário ou declaração sobre as eleições presidenciais", escreveu o ex-líder do PSD e do Governo em resposta a uma pergunta escrita da agência Lusa. Noutro sentido, José Eduardo Martins anunciou, esta segunda-feira, que votará em António José Seguro. Para o social-democrata trata-se de um moderado e uma escolha de “clareza democrática” que faz “todo o sentido” para um social-democrata.

Já o antigo secretário-geral do PSD e antigo presidente da Câmara Municipal de Cascais António Capucho, que apoiou Henrique Gouveia e Melo, disse à Renascença, que votará em Seguro. Também Carlos Carreiras, ex-autarca de Cascais, que estava também ele com o ex-almirante, afirmou que vai votar no candidato apoiado pelo PS. Antes o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, no programa da CNN Portugal em que é comentador foi taxativo: “Não tenho a mais pequena dúvida em quem vou votar. É absolutamente claro e inequívoco. Vou votar em António José Seguro. Não tenho qualquer hesitação em dizê-lo”.

Agora é entre Seguro e Ventura. O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O ex-ministro social-democrata Miguel Poiares Maduro e o historiador, comentador e antigo presidente da bancada do PSD José Pacheco Pereira anunciaram logo depois de serem conhecidos os resultados que votariam em Seguro na segunda volta. Quanto ao antigo deputado do PSD Cristóvão Norte revelou que votará em António José Seguro, argumentando que optará "pela moderação" e que "o futuro da coesão nacional depende desta escolha". "Não sou socialista, nunca serei, mas rejeito contribuir para uma sociedade cujo combustível seja a intolerância e o ressentimento", resumiu. À Direita destaque também para o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, o mandatário da candidatura de João Cotrim Figueiredo, José Miguel Júdice e o ex-secretário-geral do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos.