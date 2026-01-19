O velho PSD morreu?

Há muito tempo que não se via uma noite eleitoral no PSD tão “pesada” e silenciosa. O mau resultado de Marques Mendes já era esperado, mas o desaire foi ainda maior. O antigo líder do PSD teve o pior resultado de sempre, pouco mais de 11% dos votos, e ficou atrás de Gouveia e Melo e de João Cotrim de Figueiredo. No PSD fazem-se várias leituras desta noite eleitoral, e dizem fontes social-democratas à Renascença que este resultado mostra que é “o fim de um ciclo”, numa alusão ao PSD e aos governos de Cavaco Silva. Quando Mendes partiu para a estrada, já se sabia que a candidatura dividia o PSD. Muitos militantes do partido escolheram Gouveia e Melo; outros deram o seu voto a Cotrim de Figueiredo, que conseguiu 900 mil votos, o triplo da votação da Iniciativa Liberal nas últimas legislativas.

É fácil perceber essa transferência porque, ainda em maio do ano passado, Luís Montenegro venceu as eleições legislativas com um milhão e 900 mil votos, e este domingo Marques Mendes teve cerca de 700 mil votos. Marques Mendes não conseguiu sequer agarrar metade do eleitorado que votou na AD, e Luís Montenegro teve a primeira grande derrota desde que é líder do partido. “Os portugueses escolheram-nos para governar o país e é isso que faremos nas próximas três semanas, como, de resto, nos próximos anos”, disse Montenegro, que quis lembrar ao país que o PSD governa as regiões autónomas e tem a maioria das câmaras municipais. Foi por isso que, esta noite, o primeiro-ministro anunciou que o PSD não vai dar orientação de voto na segunda volta, porque “não há ninguém do espaço político social-democrata a 8 de fevereiro”. Luís Montenegro justificou o resultado pela “dispersão de votos” na área do PSD, o que não aconteceu à direita nem à esquerda do partido.