O velho PSD morreu?

19 jan, 2026 - 00:39 • Manuela Pires

O PSD não vai dar indicação de voto na segunda volta. “Os portugueses escolheram-nos para governar e vamos continuar a governar”, avisou Montenegro. Marques Mendes teve o pior resultado de sempre do partido, e há quem diga que é “o fim de um ciclo” no PSD.

Há muito tempo que não se via uma noite eleitoral no PSD tão “pesada” e silenciosa. O mau resultado de Marques Mendes já era esperado, mas o desaire foi ainda maior. O antigo líder do PSD teve o pior resultado de sempre, pouco mais de 11% dos votos, e ficou atrás de Gouveia e Melo e de João Cotrim de Figueiredo.

No PSD fazem-se várias leituras desta noite eleitoral, e dizem fontes social-democratas à Renascença que este resultado mostra que é “o fim de um ciclo”, numa alusão ao PSD e aos governos de Cavaco Silva.

Quando Mendes partiu para a estrada, já se sabia que a candidatura dividia o PSD. Muitos militantes do partido escolheram Gouveia e Melo; outros deram o seu voto a Cotrim de Figueiredo, que conseguiu 900 mil votos, o triplo da votação da Iniciativa Liberal nas últimas legislativas.

É fácil perceber essa transferência porque, ainda em maio do ano passado, Luís Montenegro venceu as eleições legislativas com um milhão e 900 mil votos, e este domingo Marques Mendes teve cerca de 700 mil votos.

Marques Mendes não conseguiu sequer agarrar metade do eleitorado que votou na AD, e Luís Montenegro teve a primeira grande derrota desde que é líder do partido.

“Os portugueses escolheram-nos para governar o país e é isso que faremos nas próximas três semanas, como, de resto, nos próximos anos”, disse Montenegro, que quis lembrar ao país que o PSD governa as regiões autónomas e tem a maioria das câmaras municipais.

Foi por isso que, esta noite, o primeiro-ministro anunciou que o PSD não vai dar orientação de voto na segunda volta, porque “não há ninguém do espaço político social-democrata a 8 de fevereiro”.

Luís Montenegro justificou o resultado pela “dispersão de votos” na área do PSD, o que não aconteceu à direita nem à esquerda do partido.

Mas a estratégia do PSD e de Marques Mendes para esta campanha saiu furada, porque pensaram que podiam fixar o eleitorado que votou na AD, dizendo que Mendes era o único candidato que garantia a estabilidade e a governabilidade.

Leonor Beleza veio à campanha para criticar os militantes do seu partido que estavam ao lado dos adversários e contra o candidato apoiado pelo PSD.

Esta noite existiu um PSD cabisbaixo, mas, segundo apurou a Renascença, há muitos militantes que ficaram satisfeitos com o resultado de Marques Mendes. Uma grande parte do partido esteve com Gouveia e Melo.

Mendes sabe que deixou muitos inimigos no PSD, que não esquecem as eleições autárquicas de 2005, em que o líder do PSD afastou muitos autarcas do poder. Nesta eleição ficou visível uma grande “taxa de rejeição” que o candidato tem no seu partido e o facto de ter concorrido a uma eleição “fora do seu tempo”.

O candidato que passou pelos governos de Cavaco Silva, foi líder do PSD e deputado, e que regressaria ao governo com Durão Barroso, encerra assim um capítulo da longa vida política, assumindo toda a responsabilidade. “Esta candidatura foi minha e assumo por inteiro a responsabilidade por este resultado. A responsabilidade é minha, toda minha e apenas minha”, disse Mendes na declaração escrita que leu na noite eleitoral.

Tal como o PSD, também Marques Mendes decidiu, esta noite, anunciar que não vai dar indicação de voto. “Tenho a minha opinião pessoal. Mas, enquanto candidato, que é a única posição que tenho aqui hoje, não sou dono dos votos que em mim foram depositados. Cada um dos que votaram em mim decidirá, na altura própria, de acordo com a sua liberdade e com a sua consciência”, disse Marques Mendes.

