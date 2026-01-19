Ouvir
Presidenciais 2026: conheça as regras e prazos para o voto antecipado na segunda volta

19 jan, 2026 - 21:30 • Catarina Magalhães

Para votar antecipadamente na segunda volta da corrida a Belém, os eleitores devem inscrever-se entre 25 e 29 de janeiro, no site oficial.

António José Seguro e André Ventura passaram à segunda volta das eleições presidenciais. Os portugueses regressam às urnas a 8 de fevereiro para decidir quem vai ser o próximo Presidente da República. Mas é possível votar antecipadamente.

Em vez de uma lista com 14 nomes, três destes de candidatos excluídos da corrida a Belém, nos próximos boletins de voto vão apenas apresentar dois nomes – apesar da Comissão Nacional de Eleições (CNE) já ter admitido que alguns lugares podem ter de reutilizar os da primeira volta.

Sempre que há uma eleição presidencial, há voto antecipado em mobilidade, desde que o eleitor se inscreva dentro do prazo definido pela administração eleitoral.

Desta vez, pode-se exercer o direito de voto antecipadamente a 1 de fevereiro, no território nacional.

Para tal, os eleitores devem inscrever-se no portal online entre 25 e 29 de janeiro, identificar-se e indicar a freguesia preferencial para a mesa de voto antecipada.

Após terem votado, é-lhes entregue o duplicado da vinheta de segurança que serve de comprovativo do exercício do direito de voto.

Se o eleitor estiver doente e internado num hospital ou se estiver preso, sem estar privado de direito político, pode votar entre 20 e 29 de janeiro.

E, caso um jovem completar 18 anos até dia 8 de fevereiro, ainda não pode participar no escrutínio, porque os cadernos eleitorais vão ser iguais aos de 18 de janeiro.

Por sua vez, caso o eleitor se tenha inscrito e não consiga votar antecipadamente, pode na mesma votar no local onde está recenseado a 8 de fevereiro.

O mesmo acontece para as comunidades portuguesas no estrangeiro, que podem fazê-lo entre 27 e 29 de janeiro.

O novo Presidente da República será empossado a 9 de março de 2026, data que marca o fim do segundo e último mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

