Presidenciais 2026: conheça as regras e prazos para o voto antecipado na segunda volta

Desta vez, pode-se exercer o direito de voto antecipadamente a 1 de fevereiro , no território nacional.

Sempre que há uma eleição presidencial, há voto antecipado em mobilidade, desde que o eleitor se inscreva dentro do prazo definido pela administração eleitoral.

Em vez de uma lista com 14 nomes, três destes de candidatos excluídos da corrida a Belém, nos próximos boletins de voto vão apenas apresentar dois nomes – apesar da Comissão Nacional de Eleições (CNE) já ter admitido que alguns lugares podem ter de reutilizar os da primeira volta.

António José Seguro e André Ventura passaram à segunda volta das eleições presidenciais. Os portugueses regressam às urnas a 8 de fevereiro para decidir quem vai ser o próximo Presidente da República. Mas é possível votar antecipadamente.

Para tal, os eleitores devem inscrever-se no portal online entre 25 e 29 de janeiro, identificar-se e indicar a freguesia preferencial para a mesa de voto antecipada.

Após terem votado, é-lhes entregue o duplicado da vinheta de segurança que serve de comprovativo do exercício do direito de voto.

Se o eleitor estiver doente e internado num hospital ou se estiver preso, sem estar privado de direito político, pode votar entre 20 e 29 de janeiro.

E, caso um jovem completar 18 anos até dia 8 de fevereiro, ainda não pode participar no escrutínio, porque os cadernos eleitorais vão ser iguais aos de 18 de janeiro.

Por sua vez, caso o eleitor se tenha inscrito e não consiga votar antecipadamente, pode na mesma votar no local onde está recenseado a 8 de fevereiro.



O mesmo acontece para as comunidades portuguesas no estrangeiro, que podem fazê-lo entre 27 e 29 de janeiro.



O novo Presidente da República será empossado a 9 de março de 2026, data que marca o fim do segundo e último mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

