Presidenciais 2026: tudo o que precisa de saber sobre a segunda volta

António José Seguro, antigo líder do PS, e André Ventura, presidente do Chega, seguem para a segunda volta das eleições presidenciais após as eleições deste domingo.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, à frente de Gouveia e Melo e de Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD.

Quando acontece a segunda volta das eleições presidenciais?

A segunda volta das eleições presidenciais acontece 21 dias depois da primeira, ou seja, no dia 8 de fevereiro de 2026.

Depois de uma corrida com 11 candidatos na primeira volta, um número recorde, a decisão vai agora ser entre Seguro e Ventura.

Em que circunstâncias acontece uma segunda volta?

Quando, na primeira volta, nenhum candidato consegue reunir mais de metade dos votos válidos contabilizados.

Quando começa a campanha eleitoral?

A campanha eleitoral para a segunda volta começa no dia após ser afixado pelo Tribunal Constitucional o edital que admite os candidatos ao segundo sufrágio, entre os dias 27 e 31 de janeiro, e terminará no dia 6 de fevereiro.

Como vai funcionar o voto antecipado em mobilidade?

De acordo com o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, André Wemans, “existem os mesmos modos de voto antecipado do que na primeira”.

Assim, o voto antecipado em mobilidade no território nacional realiza-se no dia 1 de fevereiro, e as inscrições decorrem entre 25 e 29 de janeiro.

Quando toma posse o novo Presidente da República?

O novo Presidente da República será empossado a 9 de março de 2026, data que marca o fim do segundo e último mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.



