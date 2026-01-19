Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 19 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026: tudo o que precisa de saber sobre a segunda volta

19 jan, 2026 - 08:30 • Olímpia Mairos

António José Seguro e André Ventura disputam a eleição final em fevereiro.

A+ / A-

António José Seguro, antigo líder do PS, e André Ventura, presidente do Chega, seguem para a segunda volta das eleições presidenciais após as eleições deste domingo.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, à frente de Gouveia e Melo e de Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD.

Quando acontece a segunda volta das eleições presidenciais?

A segunda volta das eleições presidenciais acontece 21 dias depois da primeira, ou seja, no dia 8 de fevereiro de 2026.

Depois de uma corrida com 11 candidatos na primeira volta, um número recorde, a decisão vai agora ser entre Seguro e Ventura.

Em que circunstâncias acontece uma segunda volta?

Quando, na primeira volta, nenhum candidato consegue reunir mais de metade dos votos válidos contabilizados.

Quando começa a campanha eleitoral?

A campanha eleitoral para a segunda volta começa no dia após ser afixado pelo Tribunal Constitucional o edital que admite os candidatos ao segundo sufrágio, entre os dias 27 e 31 de janeiro, e terminará no dia 6 de fevereiro.

Como vai funcionar o voto antecipado em mobilidade?

De acordo com o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, André Wemans, “existem os mesmos modos de voto antecipado do que na primeira”.

Assim, o voto antecipado em mobilidade no território nacional realiza-se no dia 1 de fevereiro, e as inscrições decorrem entre 25 e 29 de janeiro.

Quando toma posse o novo Presidente da República?

O novo Presidente da República será empossado a 9 de março de 2026, data que marca o fim do segundo e último mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.


Agora é entre Seguro e Ventura. O filme da noite que derrotou as primeiras apostas
Agora é entre Seguro e Ventura. O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Onde decorre a cerimónia de tomada de posse do novo Presidente?

A cerimónia decorre na Assembleia da República, tal como determina a Constituição da República Portuguesa.

Quando pode o Presidente da República dissolver o Parlamento?

O Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República nos seis meses posteriores à sua eleição, nem no último semestre do seu mandato.

Isto significa que, após as presidenciais de 2026, a dissolução do Parlamento só será possível a partir de setembro deste ano.

Onde está prevista essa regra na Constituição?

No artigo 172.º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa, que estabelece os limites temporais ao poder de dissolução do Parlamento.

Já houve eleições presidenciais com duas voltas?

Sim. Em 1986, as eleições presidenciais obrigaram a uma segunda volta, entre Freitas do Amaral e Mário Soares.

Venceu o socialista Mário Soares, com 51,18%. Freitas do Amaral conseguiu 48,82%.

Quem foram os Presidentes da República desde a Constituição de 1976?

Desde a entrada em vigor da Constituição democrática, Portugal teve como Presidentes da República: António Ramalho Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio, Aníbal Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 19 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João