PS pede que Montenegro esclareça se está do lado de quem é contra "valores constitucionais e democráticos"

19 jan, 2026 - 13:26 • João Malheiro
José Luís Carneiro pede que o primeiro-ministro esclareça se está do lado "dos valores constitucionais e democráticos" ou de quem é contra eles.
Esta segunda-feira, aos jornalistas, o secretário-geral do PS sublinha que "entre a Democracia e aqueles que atentam contra a Democracia não pode haver neutralidade política", apelando a uma clarificação de Luís Montenegro sobre de que lado se posiciona.
O líder socialista recorda, ainda, que tinha manifestado a disponibilidade, antes de serem conhecidos os resultados eleitorais deste domingo, de o PS poder formalmente apoiar Luís Marques Mendes, caso tivesse chegado a disputar uma segunda volta com André Ventura.
"Não teríamos dúvidas em apoiar o candidato que defende os valores constitucionais e democráticos", reitera.
Luís Montenegro, líder do Governo e do PSD, e Luís Marques Mendes optaram por se abster de apoiar quer António José Seguro, quer André Ventura, na segunda volta das Presidenciais que se vai decidir a 8 de fevereiro.
Mesmo sem indicação oficial, há figuras do PSD que já manifestaram o seu apoio a Seguro, como o caso do atual autarca do Porto Pedro Duarte.
O candidato apoiado pelo PS conquistou 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obteve 23%, no escrutínio eleitoral deste domingo.
Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16,%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, com 11%.
À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2%, António Filipe (PCP) teve, 1,6% e Jorge Pinto (Livre) 0,6%, que ficou abaixo do cantor Manuel João Vieira que conseguiu 1%. O sindicalista André Pestana recolheu 0,2% e Humberto Correia 0,08%.