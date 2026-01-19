Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 19 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PS pede que Montenegro esclareça se está do lado de quem é contra "valores constitucionais e democráticos"

19 jan, 2026 - 13:26 • João Malheiro

Para José Luís Carneiro, "entre a Democracia e aqueles que atentam contra a Democracia não pode haver neutralidade política".

A+ / A-

José Luís Carneiro pede que o primeiro-ministro esclareça se está do lado "dos valores constitucionais e democráticos" ou de quem é contra eles.

Esta segunda-feira, aos jornalistas, o secretário-geral do PS sublinha que "entre a Democracia e aqueles que atentam contra a Democracia não pode haver neutralidade política", apelando a uma clarificação de Luís Montenegro sobre de que lado se posiciona.

O líder socialista recorda, ainda, que tinha manifestado a disponibilidade, antes de serem conhecidos os resultados eleitorais deste domingo, de o PS poder formalmente apoiar Luís Marques Mendes, caso tivesse chegado a disputar uma segunda volta com André Ventura.

"Não teríamos dúvidas em apoiar o candidato que defende os valores constitucionais e democráticos", reitera.

Luís Montenegro, líder do Governo e do PSD, e Luís Marques Mendes optaram por se abster de apoiar quer António José Seguro, quer André Ventura, na segunda volta das Presidenciais que se vai decidir a 8 de fevereiro.

Mesmo sem indicação oficial, há figuras do PSD que já manifestaram o seu apoio a Seguro, como o caso do atual autarca do Porto Pedro Duarte.

Apoiar Seguro? Líderes do centro-direita foram "extremamente cobardes"

Henrique Raposo

Apoiar Seguro? Líderes do centro-direita foram "extremamente cobardes"

Comentador da Renascença lamenta que Montenegro, M(...)

O candidato apoiado pelo PS conquistou 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obteve 23%, no escrutínio eleitoral deste domingo.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16,%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, com 11%.

À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2%, António Filipe (PCP) teve, 1,6% e Jorge Pinto (Livre) 0,6%, que ficou abaixo do cantor Manuel João Vieira que conseguiu 1%. O sindicalista André Pestana recolheu 0,2% e Humberto Correia 0,08%.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 19 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João