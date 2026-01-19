Rui Moreira vota em Seguro na segunda volta das presidenciais

O ex-presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que foi mandatário nacional do candidato presidencial Luís Marques Mendes, anunciou esta segunda-feira que vai apoiar António José Seguro na segunda volta em detrimento de André Ventura.

"Sem nenhum desprimor para com André Ventura, ele disse que não queria ser presidente de todos os portugueses, e eu quero um presidente que seja de todos, os que pensam como eu e os que pensam de forma diferente", referiu Rui Moreira, na SIC Notícias.

Para o antigo autarca do Porto, António José Seguro dá essas garantias, manifestando que o irá "apoiar firmemente".

"Com todo o respeito por André Ventura, pelas pessoas que votaram nele, pelas pessoas que o apoiam, que eu não diabolizo de forma alguma e não compreendo a diabolização que se faz, mas eu estou noutro campo", vincou.