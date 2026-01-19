Ouvir
Rui Moreira vota em Seguro na segunda volta das presidenciais

19 jan, 2026 - 23:22 • Lusa

Antigo mandatário nacional do candidato presidencial Luís Marques Mendes, o ex-presidente da Câmara do Porto diz que vai "apoiar firmemente" António José Seguro. "Quero um presidente que seja de todos, os que pensam como eu e os que pensam de forma diferente."

A+ / A-

O ex-presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que foi mandatário nacional do candidato presidencial Luís Marques Mendes, anunciou esta segunda-feira que vai apoiar António José Seguro na segunda volta em detrimento de André Ventura.

"Sem nenhum desprimor para com André Ventura, ele disse que não queria ser presidente de todos os portugueses, e eu quero um presidente que seja de todos, os que pensam como eu e os que pensam de forma diferente", referiu Rui Moreira, na SIC Notícias.

Para o antigo autarca do Porto, António José Seguro dá essas garantias, manifestando que o irá "apoiar firmemente".

"Com todo o respeito por André Ventura, pelas pessoas que votaram nele, pelas pessoas que o apoiam, que eu não diabolizo de forma alguma e não compreendo a diabolização que se faz, mas eu estou noutro campo", vincou.

Montenegro sobre Ventura. Do “não é não” ao nem-nem

Presidenciais 2026

Montenegro sobre Ventura. Do “não é não” ao nem-nem

Luís Montenegro tinha uma escolha para fazer na no(...)

Rui Moreira lamentou a derrota de Luís Marques Mendes, de quem foi mandatário, assumindo que também faz parte desse resultado.

Também hoje na SIC Notícias o ex-deputado e ex-eurodeputado do CDS-PP Diogo Feio, que apoiou Marques Mendes, manifestou apoio na segunda volta a Seguro.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16,%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, com 11%.

À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2%, António Filipe (PCP) teve, 1,6% e Jorge Pinto (Livre) 0,6%, que ficou abaixo do cantor Manuel João Vieira que conseguiu 1%. O sindicalista André Pestana recolheu 0,2% e Humberto Correia 0,08%.

