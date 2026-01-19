Seguro, o balão de oxigénio do PS

A Renascença sabe que a direção nacional do PS já articulou com o candidato que o envolvimento do partido na segunda volta será como e quando o ex-líder socialista quiser. Na verdade, foram as estruturas distritais do PS que encheram pavilhões, almoços e jantares nas duas últimas semanas. “ Todos os nossos meios estão com ele ”, garante fonte da direção socialista.

Começa agora o caminho rumo aos 2 milhões e meio de votos desejados pelo socialista na segunda volta. Nas próximas três semanas e tal como na campanha da primeira volta, Seguro tem o PS à disposição e na segunda volta poderá usar o partido como quiser. Foi o que aconteceu na primeira volta, em que os dirigentes nacionais e as estruturas locais estiveram profundamente envolvidos, mas discretamente.

Primeiro à primeira volta. António José Seguro teve aquilo que foi pedindo na última semana de campanha eleitoral, ficar à frente de André Ventura como resultado simbólico para lançamento da campanha para a segunda volta. E, pela primeira vez, o candidato apoiado pelo PS disse o nome do adversário com quem diz ter “ um oceano de diferenças ”.

Deliberadamente, nem o líder do PS, José Luís Carneiro, nem nenhum dirigente nacional do PS estiveram presentes na noite eleitoral que se realizou no Centro Cultural das Caldas da Rainha e Seguro faz como fez na campanha da primeira volta, não rejeita apoios, mas não faz sobressair o do PS.

“Quem conduz a minha campanha, como me aconteceu na primeira volta e vai conduzir na segunda volta, sou eu próprio. Sou eu que defino qual é a estratégia e sou eu que determinarei em cada momento quem usará da palavra nas campanhas e nos atos de campanha que vamos desenvolver”, avisou o candidato nas respostas às perguntas dos jornalistas que se deslocaram às Caldas.

À Renascença, um apoiante de sempre de Seguro diz que "convém que o PS não atrapalhe" o caminho do candidato. Entre os socialistas mais próximos do candidato presidencial é líquido que uma eventual vitória na segunda volta significa um balão de oxigénio para o PS e para o secretário-geral, José Luís Carneiro. Pelo contrário, uma derrota poderá afundar e acentuar a atual crise existencial do partido e fazer de Carneiro um líder de turno, o que é especialmente sensível tendo em conta que, dentro de meses, os socialistas têm um Congresso ordinário.

Para a segunda volta, os apoiantes de Seguro não esperam mudanças no fundamental da mensagem da primeira volta. A rejeição de uma revisão constitucional que Ventura quer fazer, falar do Estado social e das desigualdades sociais num país com 2 milhões de pobres, a crise na Saúde.

O expectável entre os apoiantes de Seguro é que, na segunda volta sobressaia a mensagem anti-Ventura, anti-radicalismos e anti-extremismos que foram a pedra de toque da primeira volta. O líder do Chega foi a Némesis do socialista na primeira volta, sem nunca sequer ter sido nomeado pelo candidato apoiado pelo PS. Como há uma primeira vez em tudo, esta foi a noite em que Ventura teve nome na boca do candidato socialista.