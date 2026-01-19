Vereadora do Chega na Câmara de Lisboa desfilia-se do partido

A vereadora do Chega na Câmara de Lisboa, Ana Simões Silva, decidiu desfiliar-se do partido e vai assumir o mandato no executivo municipal como independente, anunciou esta segunda-feira, justificando a decisão com "incompatibilidades políticas intransponíveis".

"Informo que irei assumir o mandato na qualidade de vereadora independente. Esta decisão prende-se com incompatibilidades políticas intransponíveis dentro do gabinete da vereação do partido Chega. Não posso permanecer como uma vereadora meramente decorativa, sem qualquer tipo de meios que permitam exercer um mandato competente em benefício da cidade de Lisboa", afirmou Ana Simões Silva, num comunicado enviado à agência Lusa.

Nesse mesmo comunicado, a eleita pelo Chega no executivo municipal de Lisboa disse que apresentou esta segunda-feira, oficialmente, a sua desfiliação do partido Chega, "com efeitos imediatos".

A Lusa tentou obter mais informação por parte de Ana Simões Silva, que remeteu para um momento posterior.

Ana Simões Silva, médica dentista de profissão, ocupou o 2.º lugar da lista do partido Chega à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025, integrando a candidatura encabeçada por Bruno Mascarenhas, até então deputado na Assembleia Municipal de Lisboa.