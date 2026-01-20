André Ventura "estupefacto" com apoios de "notáveis" da direita a Seguro

O candidato presidencial André Ventura disse esta terça-feira ver com estupefação o apoio de várias figuras de direita a António José Seguro e afirmou que o primeiro-ministro, ao não apoiar qualquer candidatura, optou por "não ser um obstáculo". "Tenho visto que o meu adversário, António José Seguro, fica muito feliz, e às vezes eu fico estupefacto com os apoios dos notáveis, que todos os dias agora saem de pessoas que ninguém sabe quem são", afirmou, depois de dar como exemplo o apoio a Seguro dos centristas Cecília Meireles e Diogo Feio. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

André Ventura falava aos jornalistas em Sacavém, concelho de Loures, onde realizou a primeira ação de campanha depois da primeira volta das eleições presidenciais, no passado domingo, em que garantiu a presença na segunda volta sendo o segundo candidato mais votado. O líder do Chega disse estar-se "nas tintas para os notáveis", porque o que quer é o apoio do "povo português" e dos que "não querem regressar ao fantasma, desastre e empobrecimento do PS" que, argumentou, é responsável por um "país preso, com jovens a terem de emigrar e um país atrasado".

Ventura considerou que a forma como estes nomes de direita se "atrapalham uns aos outros" para "irem atrás de António José Seguro mostra bem como o sistema está corrompido há 50 anos" e como é a primeira vez que é possível quebrá-lo. E acrescentou: "Não deixo de ver com alguma estupefação pessoas que andaram toda a vida a dizer que queriam combater o PS, ao primeiro momento que o sistema é posto em causa, correm para os braços do PS. Mas isso, de alguma forma, até é clarificador, porque mostra aquilo que andamos a dizer há seis anos. Só há um movimento antissistema em Portugal, é este". Questionado sobre a opção do primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, de não declarar apoio a qualquer candidato na segunda volta das presidenciais, André Ventura afirmou que houve pessoas que irão votar em si e votaram em Montenegro nas legislativas e que o líder social-democrata "disse que não ia ser um obstáculo". "Disseram que não iam ser um obstáculo e deixaram a liberdade de voto aos seus apoiantes", frisou, acrescentando que com essa "não indicação" delega na "consciência do povo português" a escolha sobre o que querem para os próximos cinco anos. Ventura acusa Seguro de fugir a confronto e desafia-o para três debates

André Ventura desafiou António José Seguro para três debates durante a campanha para a segunda volta e acusou o socialista de "querer fugir" às discussões por "medo do confronto". André Ventura afirmou que estes debates devem ser transmitidos em todos os canais de televisão e podem realizar-se nos moldes que António José Seguro desejar, argumentando que o socialista "não pode pensar que vai passar três semanas de uma segunda volta inédita a dizer generalidades e baboseiras da luta contra a extrema-direita". "Os portugueses não querem conversa fiada, nem querem conversa da treta, os portugueses querem dizer o que é que pensam sobre saúde, o que é que pensam sobre economia, o que é que pensam sobre segurança, o que é que pensam sobre imigração", frisou.

Ventura disse "ter a informação" de que Seguro "está a preparar-se para evitar debates nesta segunda volta" ou pretende fazer apenas um confronto. Acusou ainda o socialista de ser "medricas" e de fugir à luta pelo país. O candidato, que não detalhou a origem dessa alegação, argumentou que se a recusa de Seguro for verdadeira "os portugueses terão de fazer a avaliação" da opção do socialista. "Eu queria lançar este debate aqui hoje a todos, e a todos os canais, a todos os órgãos, estou disponível, acho que o país tem que ser esclarecido, vamos evitar uma campanha de generalidades, de "todos os portugueses", da "extrema-direita", do "fantasma do regresso do fascismo", quer dizer, vamos deixar-nos de baboseira e vamos discutir o país", reiterou. Ventura argumentou que "debater é o mínimo que todos" deviam exigir dos candidatos e considerou que uma eventual recusa de Seguro significa que o socialista tem "medo do confronto".