Anexação da Gronelândia. Portugal favorável a resposta europeia a tarifas de Trump

Portugal apoia uma resposta europeia às tarifas anunciadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre países que se opõem ao controlo da Gronelândia pelos Estados Unidos, disse hoje no parlamento o ministro dos Negócios Estrangeiros. "Somos favoráveis a uma reação da União Europeia", que deverá ser anunciada durante o dia pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou Paulo Rangel, durante uma audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Questionado pelo deputado do Livre Rui Tavares sobre a eventual adoção de um "mecanismo anticoerção", invocado pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, Paulo Rangel admitiu que "tem uma eficácia externa", reconhecendo "alguma pertinência" na proposta. A ativação deste mecanismo anticoerção requer a maioria qualificada dos países da UE e permite, por exemplo, impor limites às importações de um país ou ao acesso a determinados mercados, com bloqueio de investimentos.

Rangel comentou que a imposição de tarifas põe em causa o acordo anterior entre a administração norte-americana e a UE, além de que taxar seis países-membros tem efeitos nos 27, devido ao mercado único. No sábado, Donald Trump afirmou que pretende cobrar tarifas (de 10% em fevereiro e de 25% em junho) sobre mercadorias de oito países europeus devido à oposição ao controlo dos EUA sobre a Gronelândia, entre os quais seis Estados-membros da UE (Dinamarca, Suécia, França, Alemanha, Países Baixos e Finlândia) e dois outros (Noruega e Reino Unido). Sobre as ameaças de Trump sobre o território autónomo da Noruega, o ministro manifestou "imensa preocupação", porque "cria um problema sério dentro da NATO, pilar fundamental da segurança para Portugal", além de levantar problemas sobre o respeito pela integridade territorial e soberania.