Miguel Relvas não exclui apoios nas ​Presidenciais: "Há duas candidaturas democráticas"

Entre António José Seguro e André Ventura, o social-democrata Miguel Relvas não exclui qualquer tipo de apoio na segunda volta das presidenciais.



É a posição do antigo ministro em governos de Pedro Passos Coelho, numa altura em que vários nomes do PSD, CDS e IL já garantiram o voto a António José Seguro na corrida contra André Ventura.

Em declarações à Renascença, Miguel Relvas afirma não compreender quem afirma que André Ventura apresenta uma candidatura não democrática. Diz também que vai esperar pela campanha oficial até anunciar o apoio a um dos candidatos.

“Não excluo apoios. Eu quero saber aquilo que dizem sobre a questão da imigração, da lei laboral. Eu espero que o Dr. Ventura e o Dr. Seguro evoluam na lei laboral. Eu não posso ir atrás desta conversa das Catarinas Martins e da extrema-esquerda que vêm dizer que há uma candidato democrático e outro anti-democrático. Isso é uma conversa que não existe”, afirma o antigo ministro.

Miguel Relvas recua a 1986 para afirmar que a candidatura de Freitas do Amaral também era considerada anti-democrática por alguns quadrantes.

“Nós estamos em democracia, se essa fosse a circunstância nós teríamos de agir. Há duas candidaturas democráticas. Em 1986, gente de esquerda dizia que a candidatura do Professor Freitas do Amaral era anti-democrática. Democráticas eram as candidaturas de Mário Soares, Salgado Zenha e Maria de Lurdes Pintasilgo. Sabe onde é que acabou o Professor Freitas do Amaral? Nos governos do Partido Socialista”, sublinhou.

Miguel Relvas acusa ainda Luís Montenegro de ser “autocrático” ao tomar a decisão de não apoiar ninguém na segunda volta sem ouvir os órgãos partidários.

O presidente do PSD anunciou na noite eleitoral, após o quinto lugar de Marques Mendes, que o partido não iria apoiar oficialmente nem André Ventura nem António José Seguro.

Em declarações à Renascença, Miguel Relvas lamenta que o PSD fique à margem da discussão da segunda volta.

“Quem não entra neste tipo de disputas morre, não existe. Se essa fosse uma decisão do partido, era normal que assim fosse. Era o conselho nacional do partido que o dizia, o partido assumiria esse erro ou não - a meu ver um erro. Agora, não pode ser uma decisão individual. Nós não vivemos numa partido autocrático”, afirma Miguel Relvas.