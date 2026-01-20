​Montenegro "está-se nas tintas" para o país, acusa PCP

O PCP acusa o primeiro-ministro de estar “nas tintas” para o país. É como o secretário-geral comunista classifica a opção do PSD e CDS não indicarem sentido de voto para a segunda volta das eleições presidenciais.

“O senhor primeiro-ministro está mais interessado em garantir que os seus compromissos com os grupos económicos se concretizam e está-se nas tintas para aquilo que seja o país”, disse Paulo Raimundo.

Em conferência de imprensa depois da reunião do Comité Central do partido para analisar resultados eleitorais, Raimundo reafirma que, para derrotar André Ventura, a única opção é votar em António José Seguro.

Raimundo critica Montenegro, PSD e CDS por não terem deixado indicação semelhante.

“Estão a jogar em dois carrinhos. Estão a jogar no carrinho de não confrontar o Chega porque precisam deles para levar por diante a sua política desastrosa, mas também estão a procurar salvaguardar que têm do outro lado alguém que, se for preciso, perante a chantagem, perante a pressão, perante o medo, lhes dá a mão, como o PS deu a mão no Orçamento do Estado”, acrescenta.