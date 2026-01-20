​Montenegro "está-se nas tintas" para o país, acusa PCP

20 jan, 2026 - 19:43 • Cristina Nascimento
O PCP acusa o primeiro-ministro de estar “nas tintas” para o país. É como o secretário-geral comunista classifica a opção do PSD e CDS não indicarem sentido de voto para a segunda volta das eleições presidenciais.
“O senhor primeiro-ministro está mais interessado em garantir que os seus compromissos com os grupos económicos se concretizam e está-se nas tintas para aquilo que seja o país”, disse Paulo Raimundo.
Em conferência de imprensa depois da reunião do Comité Central do partido para analisar resultados eleitorais, Raimundo reafirma que, para derrotar André Ventura, a única opção é votar em António José Seguro.
Raimundo critica Montenegro, PSD e CDS por não terem deixado indicação semelhante.
“Estão a jogar em dois carrinhos. Estão a jogar no carrinho de não confrontar o Chega porque precisam deles para levar por diante a sua política desastrosa, mas também estão a procurar salvaguardar que têm do outro lado alguém que, se for preciso, perante a chantagem, perante a pressão, perante o medo, lhes dá a mão, como o PS deu a mão no Orçamento do Estado”, acrescenta.
Apesar de defender a votação em Seguro, Raimundo garante não ter "ilusões" sobre o socialista e recusa que a segunda volta seja um confronto ideológico entre esquerda e direita.
Nestas declarações aos jornalistas, Paulo Raimundo deu particular nota do resultado de Marques Mendes, o candidato que diz ser o “rosto mais evidente do Governo nesta batalha eleitoral”. Raimundo considera que a votação alcançada por Marques Mendes é um “cartão vermelho” ao candidato.
Com as eleições presidenciais cumpre-se um ciclo de eleições – legislativas, regionais, europeias, autárquicas e presidenciais – nas quais o PCP acumulou resultados desfavoráveis. Questionado pela Renascença sobre se seria necessário convocar um congresso extraordinário para os comunistas analisarem a sua estratégia, Raimundo rejeitou a ideia.
“O Congresso foi há muito pouco tempo, as eleições é que foram muitas. Aquilo que o PCP tem que fazer é esperando, mas fazendo tudo para que se interrompa a política em curso, aproveitar talvez esta janela de oportunidade sem eleições para concretizar as conclusões do Congresso. Ainda não tivemos tempo para as concretizar”, remata.