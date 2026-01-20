Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

​Montenegro "está-se nas tintas" para o país, acusa PCP

20 jan, 2026 - 19:43 • Cristina Nascimento

Secretário-geral do PCP critica opção do PSD e CDS de não indicarem sentido de voto para a segunda volta das eleições presidenciais.

A+ / A-

O PCP acusa o primeiro-ministro de estar “nas tintas” para o país. É como o secretário-geral comunista classifica a opção do PSD e CDS não indicarem sentido de voto para a segunda volta das eleições presidenciais.

“O senhor primeiro-ministro está mais interessado em garantir que os seus compromissos com os grupos económicos se concretizam e está-se nas tintas para aquilo que seja o país”, disse Paulo Raimundo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em conferência de imprensa depois da reunião do Comité Central do partido para analisar resultados eleitorais, Raimundo reafirma que, para derrotar André Ventura, a única opção é votar em António José Seguro.

Raimundo critica Montenegro, PSD e CDS por não terem deixado indicação semelhante.

Estão a jogar em dois carrinhos. Estão a jogar no carrinho de não confrontar o Chega porque precisam deles para levar por diante a sua política desastrosa, mas também estão a procurar salvaguardar que têm do outro lado alguém que, se for preciso, perante a chantagem, perante a pressão, perante o medo, lhes dá a mão, como o PS deu a mão no Orçamento do Estado”, acrescenta.

Neutralidade de Montenegro é "má solução" e um "passo para legitimação do Chega"

Conversa de Eleição

Neutralidade de Montenegro é "má solução" e um "passo para legitimação do Chega"

Fernando Medina considera que André Ventura vai "s(...)

Apesar de defender a votação em Seguro, Raimundo garante não ter "ilusões" sobre o socialista e recusa que a segunda volta seja um confronto ideológico entre esquerda e direita.

Nestas declarações aos jornalistas, Paulo Raimundo deu particular nota do resultado de Marques Mendes, o candidato que diz ser o “rosto mais evidente do Governo nesta batalha eleitoral”. Raimundo considera que a votação alcançada por Marques Mendes é um “cartão vermelho” ao candidato.

Com as eleições presidenciais cumpre-se um ciclo de eleições – legislativas, regionais, europeias, autárquicas e presidenciais – nas quais o PCP acumulou resultados desfavoráveis. Questionado pela Renascença sobre se seria necessário convocar um congresso extraordinário para os comunistas analisarem a sua estratégia, Raimundo rejeitou a ideia.

“O Congresso foi há muito pouco tempo, as eleições é que foram muitas. Aquilo que o PCP tem que fazer é esperando, mas fazendo tudo para que se interrompa a política em curso, aproveitar talvez esta janela de oportunidade sem eleições para concretizar as conclusões do Congresso. Ainda não tivemos tempo para as concretizar”, remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?