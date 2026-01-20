Montenegro evita presidenciais, mas quer continuar a ter "país seguro"

Diretamente evita, mas no discurso deixa várias pistas. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, esteve esta terça-feira em Sines, numa cerimónia de assinatura de contratos de investimento da AICEP, e questionado pelos jornalistas sobre a neutralidade do PSD na segunda volta das presidenciais, foge ao tema. Mas garante que o "cidadão Luís Montenegro", vai participar.

"Vai votar, com certeza, isso é indiscutível", respondeu, à saída da cerimónia. Diretamente sobre não apoiar nem António José Seguro, nem André Ventura, preferiu não responder.

"O que eu quero é que estes investimentos continuem a ser atraídos para Portugal, é isso que hoje me mobiliza", acrescentou.

No interior do auditório da Administração do Porto de Sines, Luís Montenegro vincou a "estabilidade política" de Portugal, por comparação a outros países. E a descrever o país, utilizou seis vezes a palavra "seguro".

"Somos um país seguro e que quer continuar a ser seguro. Que não esmorece o seu esforço para continuar a ser seguro, somos um país com estabilidade política, económica e financeira", afirmou, no fato de primeiro-ministro. Só nesta frase, disse o apelido do candidato três vezes, noutro contexto, claro.

Reforma laboral: aviso à navegação

O primeiro-ministro falava perante empresários, especialmente implicados na reforma laboral que o Governo se prepara para levar ao Parlamento.

No mesmo dia em que recebe a CGTP em São Bento — que mantém o pedido para o Governo recuar em toda a linha — Luís Montenegro avisa que vai levar o tema para a frente, e que não se importa de ser criticado por isso.

"Aqueles que ficam radicados no imobilismo, que têm medo da mudança, que não ousam dar passos, que são passos seguros, mas que às vezes é preciso aguentar estes momentos de transição, esses ficam para trás", afirmou.

E logo depois assumiu que tem sofrido pressão no espaço público por causa deste tema: "Esses não vêm a descer nas páginas de jornais, não são atacados nos comentários, têm assim uma vida um bocadinho mais tranquila, mas no fim, quando vão embora, não mudaram nada, deixaram as coisas piores do que aquilo que encontraram".

Luís Montenegro garante que não se importa de "vir para baixo nas setas" — numa referência aos destaques positivos e negativos que os jornais atribuem — e que também não se importa de ser "muito adjetivado" pelos comentadores. Garante que só olha para os resultados.

"Não nos importamos com isso, desde que no fim continuemos a ser a economia do ano, desde que no fim continuemos a ter os trabalhadores portugueses como aqueles que mais rendimento ganharam, desde que no fim continuemos a ter mais de 3.500 milhões de euros de contratos de investimento na AICEP", resumiu.

Luís Montenegro afirmou ainda que é em momentos em que a economia cresce que "temos de ser mais exigentes" e pediu ainda melhores resultados, e sugeriu que é preciso ter a mentalidade Ronaldo, a expressão que usou na mensagem de Natal, e que tantas críticas motivou, por isso não a disse explicitamente.

"Eu não vou dizer como é que eu designo esta mentalidade, senão amanhã vão já... É a mentalidade vencedora, é a mentalidade de querer sempre superar", afirmou, num momento que provocou risos na plateia.