Seguro "muito feliz" com apoio dos mandatários de Mendes e Cotrim

O candidato presidencial António José Seguro disse esta terça-feira que fica "muito feliz" com o apoio de Rui Moreira e de José Miguel Júdice, mandatários de Marques Mendes e de João Cotrim Figueiredo respetivamente, respeitando as decisões dos candidatos.

"A posição de cada português e de cada candidato, eu respeito-as muito e, portanto, eles dirão quem devem apoiar ou se apoiam ou não apoiam. Agora, eu fico muito feliz de ter o apoio do doutor Rui Moreira, que foi mandatário da candidatura do doutor Marques Mendes, e também do doutor José Miguel Júdice, que foi mandatário da candidatura do doutor João Cotrim Figueiredo", disse.

O candidato, que foi o mais votado na primeira volta das eleições, falava aos jornalistas à margem de uma visita à Unidade de Saúde Familiar (USF) Cruzeiro e USF Mosteiro, em Odivelas, após ter sido questionado sobre os apoios que tem recebido e sobre a decisão de opositores como Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS-PP) e João Cotrim Figueiredo (apoiado pela IL) terem decidido não endossar o seu voto para a segunda volta.

O candidato apoiado pelo PS manifestou-se feliz com os apoios que "têm chegado, quer da esquerda, quer da direita".

"Aliás, hoje de manhã estive a ver resultados e análise dos resultados e verifico que houve eleitores de todos os partidos, do Chega ao PCP, do PCP ao Chega, que votaram na minha candidatura. E, sobretudo, algo que me deixou também muito feliz foi o facto de haver muitos jovens a votarem na minha candidatura", enfatizou.