Em Destaque
​Eleições

Seguro ou Ventura? Marcelo está “esclarecido” sobre presidenciais

20 jan, 2026 - 18:44 • Pedro Mesquita, enviado especial a Estrasburgo

Chefe de Estado recusa comentar o resultado da primeira volta das presidenciais e também não diz em quem vai votar na segunda volta, mas assume que não tem dúvidas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira, em Estrasburgo, que está esclarecido sobre os candidatos a Belém.

“Os portugueses, depois desta campanha toda e pré-campanha, tinham uma ideia muito clara na primeira volta e têm uma ideia muito clara na segunda volta. Eu estou esclarecido”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado se concorda que a eleição entre António José Seguro e André Ventura é uma escolha entre a democracia e o extremismo, o Presidente respondeu: “essa é uma maneira hábil de me perguntar o que é que eu penso dos dois candidatos, das diferenças entre eles… Não posso pronunciar-me”.

O Presidente da República garante que irá cumprir a sua missão “até ao fim”. Marcelo disse aos jornalistas que ainda irá vai chefias militares e tomar “decisões políticas”.

“Vou cumprir até ao fim. Até ao fim terei de exercer poderes ainda de nomeação de chefias militares, terei de promulgar diplomas, de tomar decisões políticas, o que normalmente não acontece nos últimos dias ou últimas semanas de mandato”, afirmou o chefe de Estado

Marcelo Rebelo de Sousa está em Estrasburgo, onde irá participar esta quarta-feira numa sessão do Parlamento Europeu comemorativa dos 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE).

